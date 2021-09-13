МИД РФ осудил попытки давления США на Венесуэлу во время переговоров с оппозицией

Москва, 13 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила попытки давления США на Венесуэлу с помощью спецпредставителя Алекса Сааба. Дипломат призвала не вмешиваться в переговоры с оппозицией, которые проходят в Мексике.

???? #Захарова: В июне 2020 г. cпецпосланник Правительства Венесуэлы???????? А.Сааб был задержан по запросу #США???????? правоохранительными органами Кабо-Верде????????.



❗️Считаем политически мотивированным уголовное преследование А.Сааба.



???? https://t.co/WPoffo8B59 pic.twitter.com/dK4fgBVH0l — МИД России ???????? (@MID_RF) September 10, 2021

В официальном заявлении Захарова назвала уголовное дело против Сааба «политически мотивированным». И предложила странам содействовать и создать «максимально благоприятную атмосферу» на переговорах, которые сейчас идут в Мехико, между властью и оппозицией Венесуэлы.

«На поверхности явная проекция линии на «завершение» дела А.Сааба на нынешний диалоговый процесс в Мехико. Сейчас, когда там предметно обсуждаются важные вопросы, затрагивающие политику США в отношении Венесуэлы, в Вашингтоне, по сути, пытаются использовать А.Сааба как рычаг дополнительного нажима на Правительство Венесуэлы. Усматриваем в этом серьезную угрозу для усилий сторон по выработке приемлемых путей дальнейшего развития этой страны»,—говорится в заявлении МИД.

Захарова отметила, что венесуэльцы сами должны преодолеть свои разногласия в ходе диалога, а попытки «деструктивного вмешательства» неуместны.

Арест Сааба

12 июня 2020 года правоохранительные органы Кабо-Верде по запросу США арестовали Сааба. Американские власти обвиняют его в отмывании 350 млн долларов в интересах правительства Венесуэлы. Официальный Каракас в свою очередь выразил протест, заявив, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника. С того времени Вашингтон оказывает давление на кабовердеанские власти и судебную систему в стремлении добиться его экстрадиции. Посольство России в Каракасе осудило действия США в отношении спецпредставителя Венесуэлы.

Федеральное агентство новостей /

Переговоры с оппозицией

С 13 по 16 августа в Мексике прошел первый этап переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, организованный при посредничестве Норвегии. Ранее Мадуро заявлял, что согласится на встречу при условии отмены санкций, признания легитимности действующей власти и прекращения попыток государственных переворотов. Стороны тогда не огласили какие-либо итоги. 4 сентября правительство Венесуэлы начало второй этап переговоров с оппозицией.