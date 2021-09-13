Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 20:16
20:16
Политика
Реакция Дуды на Меркель — знак того, что Польша готовит новые помехи России
20:15
Экономика
Официальный курс китайского юаня к доллару достиг трехмесячного максимума
20:14
Происшествия
Руководитель госучреждения арестован в Астрахани за давление на подрядчика
20:14
Весь мир
Горячая линия Конакри: новые власти Гвинеи защитят население от профранцузского режима
20:12
Происшествия
Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Москве
20:10
Весь мир
Избирательная комиссия и Минобразования Ливии подписали соглашение о сотрудничестве
20:08
Происшествия
Подростка затянуло в конвейерную ленту на предприятии в Анапе
20:07
Шоу-бизнес
Автор комедии «Горько!» Жора Крыжовников снимет сериал по мотивам романа Достоевского
20:06
Общество
Детский сад в Шушарах получил помощь от социолога Шугалея
20:05
Общество
Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве вечером 13 сентября
Все новости

МИД РФ осудил попытки давления США на Венесуэлу во время переговоров с оппозицией
Весь мир
МИД РФ осудил попытки давления США на Венесуэлу во время переговоров с оппозицией
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 13 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила попытки давления США на Венесуэлу с помощью спецпредставителя Алекса Сааба. Дипломат призвала не вмешиваться в переговоры с оппозицией, которые проходят в Мексике.

В официальном заявлении Захарова назвала уголовное дело против Сааба «политически мотивированным». И предложила странам содействовать и создать «максимально благоприятную атмосферу» на переговорах, которые сейчас идут в Мехико, между властью и оппозицией Венесуэлы.

«На поверхности явная проекция линии на «завершение» дела А.Сааба на нынешний диалоговый процесс в Мехико. Сейчас, когда там предметно обсуждаются важные вопросы, затрагивающие политику США в отношении Венесуэлы, в Вашингтоне, по сути, пытаются использовать А.Сааба как рычаг дополнительного нажима на Правительство Венесуэлы. Усматриваем в этом серьезную угрозу для усилий сторон по выработке приемлемых путей дальнейшего развития этой страны»,—говорится в заявлении МИД.

Захарова отметила, что венесуэльцы сами должны преодолеть свои разногласия в ходе диалога, а попытки «деструктивного вмешательства» неуместны.

Арест Сааба

12 июня 2020 года правоохранительные органы Кабо-Верде по запросу США арестовали Сааба. Американские власти обвиняют его в отмывании 350 млн долларов в интересах правительства Венесуэлы. Официальный Каракас в свою очередь выразил протест, заявив, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника. С того времени Вашингтон оказывает давление на кабовердеанские власти и судебную систему в стремлении добиться его экстрадиции. Посольство России в Каракасе осудило действия США в отношении спецпредставителя Венесуэлы.

МИД РФ осудил попытки давления США на Венесуэлу во время переговоров с оппозицией
Федеральное агентство новостей  / 

Переговоры с оппозицией

С 13 по 16 августа в Мексике прошел первый этап переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, организованный при посредничестве Норвегии. Ранее Мадуро заявлял, что согласится на встречу при условии отмены санкций, признания легитимности действующей власти и прекращения попыток государственных переворотов. Стороны тогда не огласили какие-либо итоги. 4 сентября правительство Венесуэлы начало второй этап переговоров с оппозицией.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / МИД РФ осудил попытки давления США на Венесуэлу во время переговоров с оппозицией
мид рф венесуэла алекс сааб
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru