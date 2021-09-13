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Суд обязал ГБУ «Жилищник» оплатить Волочковой ремонт потолка

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 19:39
Общество
Суд обязал ГБУ «Жилищник» оплатить Волочковой ремонт потолка
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Москва, 13 сентября. Тверской районный суд Москвы потребовал от ГБУ «Жилищник» оплатить ремонт потолка, неустойку и штраф по иску балерины Анастасии Волочковой, сообщил источник ФАН.

Экс-приме Большого театра также возместят моральный ущерб. Конфликт между артисткой и коммунальными службами длится с 2018 года. После неудачной уборки снега с крыши дома ее квартиру затопило талой водой. Сильнее всего пострадала спальня Волочковой: на стенах комнаты появился грибок, а декор вздулся и частично разрушился.

Звезда пыталась решить проблему, не доводя ее до суда. Однако в ГБУ «Жилищник» не соглашались с требованиями танцовщицы. Волочкова хотела получить компенсацию ущерба в размере 606 тысяч рублей, а также 8 млн 122 тысячи рублей в качестве неустойки.

Артистка владеет этой квартирой с нулевых. Недвижимость ей подарил предприниматель Сулейман Керимов. По словам Волочковой, это место дорого ей как память.

Ранее балерина подала новый иск к Большому театру. Она рассчитывает добиться выплаты заработной платы и образовавшейся задолженности, а также отчислений в Пенсионный фонд.

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суд волочкова балерина
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