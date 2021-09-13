Власти Колумбии, Панамы и США изъяли 2,4 тонны кокаина

Богота, 13 сентября. В результате совместной операции власти Колумбии, Панамы и США конфисковали свыше 2,4 тонны кокаина, который принадлежал картелю «Клан дель Гольфо». Об этом сообщил министр обороны Колумбии Диего Молано в ходе пресс-конференции.

Logramos la mayor incautación de cocaína del año a bordo de una lancha tipo 'go fast', más de 2.4 toneladas. El 'Clan del Golfo' deja de recibir 80 millones de dólares que alimentan su actuar criminal, hay que romper cada eslabón del negocio del narcotráfico pic.twitter.com/cTMzvsuQTg — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 12, 2021

Запрещенные вещества, спрятанные внутри катера, направлявшегося в Центральную Америку, были изъяты недалеко от острова Сан-Андрес, в Карибском море. Министр обороны Колумбии заявил, что это «крупнейшая партия кокаина», обнаруженная в 2021 году в этой части государства.

Милано добавил, что «Клан дель Гольфо» — крупнейшая преступная группировка страны. Она использует доход от наркоторговли для финансирования действий против населения, а также полиции и армии. В ходе операции власти задержали пять человек: четверо были гражданами Колумбии, национальность пятого не уточняется.

Представители ВМС Колумбии заявили, что 2,4 тонны кокаина перевозились на быстроходном катере, в 160 морских милях от острова Сан-Андрес.

En las últimas horas @ArmadaColombia, @FuerzaAereaCol, @jiatfs ???????? y @SENANPanama incautamos 2.407 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en el mar Caribe cerca de la Isla de San Andrés en una “Go Fast” con destino a Centroamérica.



????https://t.co/wbWkUUSLQF pic.twitter.com/T7gZqmVrCE — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) September 11, 2021

Судно было обнаружено благодаря оперативному и скоординированному взаимодействию сотрудников морского патруля Колумбии, военной авиации армий Колумбии и Панамы, а также воздушной платформы Южного командования ВС США.

Катер, наркотические вещества и члены экипажа были перевезены на Сан-Андрес и переданы в распоряжение прокуратуры Колумбии. С начала года Вооруженные силы южноамериканского государства конфисковали 235 тонн кокаина.