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Власти Колумбии, Панамы и США изъяли 2,4 тонны кокаина
Весь мир
Власти Колумбии, Панамы и США изъяли 2,4 тонны кокаина
Prt Scr twitter.com  /  @SENANPanama

Богота, 13 сентября. В результате совместной операции власти Колумбии, Панамы и США конфисковали свыше 2,4 тонны кокаина, который принадлежал картелю «Клан дель Гольфо». Об этом сообщил министр обороны Колумбии Диего Молано в ходе пресс-конференции.

Запрещенные вещества, спрятанные внутри катера, направлявшегося в Центральную Америку, были изъяты недалеко от острова Сан-Андрес, в Карибском море. Министр обороны Колумбии заявил, что это «крупнейшая партия кокаина», обнаруженная в 2021 году в этой части государства.

Милано добавил, что «Клан дель Гольфо» — крупнейшая преступная группировка страны. Она использует доход от наркоторговли для финансирования действий против населения, а также полиции и армии. В ходе операции власти задержали пять человек: четверо были гражданами Колумбии, национальность пятого не уточняется.

Представители ВМС Колумбии заявили, что 2,4 тонны кокаина перевозились на быстроходном катере, в 160 морских милях от острова Сан-Андрес.

Судно было обнаружено благодаря оперативному и скоординированному взаимодействию сотрудников морского патруля Колумбии, военной авиации армий Колумбии и Панамы, а также воздушной платформы Южного командования ВС США.

Катер, наркотические вещества и члены экипажа были перевезены на Сан-Андрес и переданы в распоряжение прокуратуры Колумбии. С начала года Вооруженные силы южноамериканского государства конфисковали 235 тонн кокаина.

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