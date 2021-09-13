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Доктор Мясников опроверг способность чеснока снижать уровень холестерина
Общество
Доктор Мясников опроверг способность чеснока снижать уровень холестерина
instagram.com  /  @alexander_myasnikov1

Москва, 13 сентября. Ученым не удалось доказать способность чеснока оказывать влияние на уровень холестерина в организме, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Исследователи решили проверить на себе это утверждение. Авторы эксперимента употребляли чеснок в больших количествах на протяжении длительного периода времени. Согласно результатам, содержание холестерина в организме не изменилось.

«Доказательств четких нет. Начинаем проверять — получается, как плацебо», — прокомментировал Мясников работу ученых на своем YouTube-канале.

Чеснок обладает другим неожиданным полезным свойством, продолжил доктор. По его словам, эта специя дает ощутимый прилив сил. По словам Мясникова, он всегда съедает головку чеснока перед соревнованиями и на утро непременно чувствует себя сильнее.

«Хотите — верьте, хотите — нет», — добавил врач.

Добавление чеснока в повседневное меню способно улучшить иммунитет, доказали ученые. Кроме того, специя обладает противогрибковыми свойствами. Злоупотребление этим продуктом может вызвать вздутие живота, предупредили ученые.

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