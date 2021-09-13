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Художник Рачковский: Россия открывает множество возможностей для молодых талантов

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 19:34
Общество
Художник Рачковский: Россия открывает множество возможностей для молодых талантов
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 13 сентября. Все больше людей искусства возвращаются в Россию с Запада, и родина открывает перед молодыми и опытными творцами множество возможностей, заявил художник Борис Рачковский.

Рачковский подробно объяснил феномен парада «возвращенцев» в ходе беседы с журналисткой Анной Фрадкиной в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Художник уверен, что отъезд человека искусства за границу и его возвращение на родину — это естественные процессы в становлении и развитии творца. Каждый хочет получить как можно больше возможностей — учиться, выставляться, путешествовать и узнавать что-то новое. Однако возвращение домой — это правильный и закономерный финал. Вместе с художниками изменилась и сама Россия — она готова принимать новых творцов и отринуть прежние предрассудки, считает пейзажист.

«Люди стали воспринимать свободное искусство, и это послужило тем толчком, который позволил вернуться многим художникам в Россию. Конечно, катализатором стала пандемия: каждая страна закрыла свои границы, в выставках стало тяжелее участвовать, а всегда, когда тебе плохо, ты возвращаешься домой, <...>, чтобы ощутить тепло, поддержку и возможность быть причастным к арт-сообществу, которое находится сейчас в России. Мы все возвращаемся в родную гавань», — объяснил Рачковский.

Художник Рачковский: Россия открывает множество возможностей для молодых талантов
wikipedia.org  / A.Savin / CC BY-SA 3.0

С другой стороны, Россия за последние годы стала не только толерантнее к новым направлениям искусства, но и дает юным творцам возможность раскрыть себя в полной мере. Рачковского восхитили арт-пространства и галереи, открывающиеся в Москве и Санкт-Петербурге. Каждый творец может получить шанс на реализацию своего потенциала, главное — оставаться чистым душой человеком, уверен художник.

«В Санкт-Петербурге открываются новые арт-кластеры, выставляются молодые художники, много выставок. В Москве строится колоссальное арт-пространство, где можно показать себя. У всех есть одинаковые возможности, главное, чтобы ты был чистым в том, что ты делаешь и тогда ты будешь нравится людям», — резюмировал Рачковский.

Федеральное агентство новостей знакомит читателей с уникальными объектами исторического и культурного наследия России. Журналисты издания посетили подмосковную усадьбу-музей Остафьево и назвали 10 причин, по которым каждый гражданин и гость нашей страны обязан ее увидеть.

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