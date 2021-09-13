Мурманские рыбаки встретили росомаху с детенышами у реки Рында

Мурманск, 13 сентября. Росомаха и двое ее малышей показались на берегу Рынды в Мурманской области. Рыбакам удалось заснять животных на камеру.

Река Рында расположена в северо-восточной части Кольского полуострова Мурманской области. Местные рыбаки увидели на ее берегу росомаху с двумя детенышами. Такая встреча считается большой редкостью, поскольку животное достаточно скрытно и редко показывается на глаза людям, тем более с потомством.

«Росомаха наряду с медведем находится на вершине пищевой цепочки в экосистеме тундры. Она практически не имеет конкурентов», — говорится в сообщении паблика «Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове».

Сотрудники новосибирского зоопарка начали строительство новых вольеров, в которых будут жить гималайские, малайские и бурые медведи. Возведение новых мест обитания с бассейном для зверей планируется завершить уже к зиме.