Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 20:16
20:15
Экономика
Официальный курс китайского юаня к доллару достиг трехмесячного максимума
20:14
Происшествия
Руководитель госучреждения арестован в Астрахани за давление на подрядчика
20:14
Весь мир
Горячая линия Конакри: новые власти Гвинеи защитят население от профранцузского режима
20:12
Происшествия
Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Москве
20:10
Весь мир
Избирательная комиссия и Минобразования Ливии подписали соглашение о сотрудничестве
20:08
Происшествия
Подростка затянуло в конвейерную ленту на предприятии в Анапе
20:07
Шоу-бизнес
Автор комедии «Горько!» Жора Крыжовников снимет сериал по мотивам романа Достоевского
20:06
Общество
Детский сад в Шушарах получил помощь от социолога Шугалея
20:05
Общество
Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве вечером 13 сентября
20:02
Экономика
Оператора Tele2 обязали снизить тарифы
Все новости

Мурманские рыбаки встретили росомаху с детенышами у реки Рында

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 19:26
Общество
Мурманские рыбаки встретили росомаху с детенышами у реки Рында
mos.ru  /  Пресс-служба мэрии Москвы

Мурманск, 13 сентября. Росомаха и двое ее малышей показались на берегу Рынды в Мурманской области. Рыбакам удалось заснять животных на камеру.

Река Рында расположена в северо-восточной части Кольского полуострова Мурманской области. Местные рыбаки увидели на ее берегу росомаху с двумя детенышами. Такая встреча считается большой редкостью, поскольку животное достаточно скрытно и редко показывается на глаза людям, тем более с потомством.

«Росомаха наряду с медведем находится на вершине пищевой цепочки в экосистеме тундры. Она практически не имеет конкурентов», — говорится в сообщении паблика «Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове».

Сотрудники новосибирского зоопарка начали строительство новых вольеров, в которых будут жить гималайские, малайские и бурые медведи. Возведение новых мест обитания с бассейном для зверей планируется завершить уже к зиме.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мурманские рыбаки встретили росомаху с детенышами у реки Рында
мурманская область росомаха хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru