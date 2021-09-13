Известный политический активист был застрелен в Никарагуа

Манагуа, 13 сентября. Известный оппозиционер в Никарагуа находится в коста-риканской больнице в тяжелом состоянии после того, как в него выстрелили неизвестные лица. Об этом сообщает полиция страны.

Политический активист Жоау Мальдонадо, возглавлявший антиправительственные демонстрации 2018 года в муниципалитете Хинотепе, получил два выстрела в грудь и один в руку 11 сентября в городе Эскасу, в 10 километрах от столицы Коста-Рики — Сан-Хосе.

El exiliado nicaragüense en #CostaRica, Joao Maldonado (@Joao1_Nic) fue atacado a balazos la tarde de ayer y su condición es crítica, de acuerdo con familiares.

La esposa del activista informó que había recibido cuatro disparos.#Nicaragua #DanielOrtegahttps://t.co/uDluIKxiyK — La Jornada (@lajornadaonline) September 12, 2021

По информации еще одного члена оппозиции Ефера Браво, в последние несколько недель 32-летний Мальдонадо готовил акцию протестов против правительства президента Даниэля Ортеги, которая должна была пройти в Сан-Хосе 12 сентября. Жена пострадавшего сообщила, что мужчина подвергся экстренной операции и сейчас находится в тяжелом состоянии, однако идет на поправку.

Desde la marcha anuncian que el exiliado nicaragüense Joao Maldonado reacciona favorablemente en la unidad de cuidados intensivos. pic.twitter.com/KqWbREOVw0 — NicaraguaActual (@NicaraguaActual) September 12, 2021

Через день после нападения на Мальдонадо никарагуанцы в Коста-Рике организовали марш, чтобы выразить осуждение по поводу покушения на активиста.

В ходе массовых протестов 2018 года участники выступили с социальными требованиями, которые позже переросли в политические. С тех пор около 80 тысяч никарагуанцев обратились с ходатайством о предоставлении убежища в соседнюю Коста-Рику.

Их число возросло с начала июня, после того как в стране заключили под стражу несколько десятков оппозиционеров. Некоторые из них были потенциальными кандидатами в президенты: Кристиана Чаморро, Артуро Крус, Феликс Марадиага. Правительство обвиняет арестованных в отмывании денег, государственной измене и заговоре. В стране 7 ноября пройдут выборы, и действующий президент Даниэль Ортега планирует переизбираться на третий срок.