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Известный политический активист был застрелен в Никарагуа

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 19:37
Весь мир
Известный политический активист был застрелен в Никарагуа
Prt Scr youtube.com  / 

Манагуа, 13 сентября. Известный оппозиционер в Никарагуа находится в коста-риканской больнице в тяжелом состоянии после того, как в него выстрелили неизвестные лица. Об этом сообщает полиция страны.

Политический активист Жоау Мальдонадо, возглавлявший антиправительственные демонстрации 2018 года в муниципалитете Хинотепе, получил два выстрела в грудь и один в руку 11 сентября в городе Эскасу, в 10 километрах от столицы Коста-Рики — Сан-Хосе.

По информации еще одного члена оппозиции Ефера Браво, в последние несколько недель 32-летний Мальдонадо готовил акцию протестов против правительства президента Даниэля Ортеги, которая должна была пройти в Сан-Хосе 12 сентября. Жена пострадавшего сообщила, что мужчина подвергся экстренной операции и сейчас находится в тяжелом состоянии, однако идет на поправку.

Через день после нападения на Мальдонадо никарагуанцы в Коста-Рике организовали марш, чтобы выразить осуждение по поводу покушения на активиста.

В ходе массовых протестов 2018 года участники выступили с социальными требованиями, которые позже переросли в политические. С тех пор около 80 тысяч никарагуанцев обратились с ходатайством о предоставлении убежища в соседнюю Коста-Рику.

Их число возросло с начала июня, после того как в стране заключили под стражу несколько десятков оппозиционеров. Некоторые из них были потенциальными кандидатами в президенты: Кристиана Чаморро, Артуро Крус, Феликс Марадиага. Правительство обвиняет арестованных в отмывании денег, государственной измене и заговоре. В стране 7 ноября пройдут выборы, и действующий президент Даниэль Ортега планирует переизбираться на третий срок.

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