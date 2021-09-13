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Баранец: учения «Рысь-21» стали ответом НАТО на маневры «Запад-2021» ВС РФ и Белоруссии
Армия
Баранец: учения «Рысь-21» стали ответом НАТО на маневры «Запад-2021» ВС РФ и Белоруссии
Невские Новости  /  Владимир Нагорский

Москва, 13 сентября. «Оборонительный характер» учений «Рысь-21» в Польше является лукавством со стороны руководства НАТО, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Североатлантический альянс организовал масштабные маневры «Рысь-21» на польской территории. По словам главы оборонного ведомства Польши Мариуша Блащака, подобное мероприятие якобы проводится исключительно в целях отработки приемов «сдерживания», а не наступательных действий. По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, который дал комментарий журналистам издания «Народные новости», руководство НАТО неспроста организовало свои маневры именно в сентябре, когда проходят совместные российско-белорусские учения «Запад-2021».

Власти РФ и Республики Беларусь объявили о планах по проведению масштабных маневров этой осенью еще в прошлом году, напомнил Баранец. По его словам, в Варшаве запланировали свои учения на тот же период по распоряжению руководства Североатлантического альянса. Тем не менее само западное мероприятие не может расцениваться, как провокация, пока не были нарушены границы или не произошли какие-либо инциденты, уверен он. Военный обозреватель «Комсомольской правды» заявил, что Москва и Минск кроме сроков проведения «Запада-2021» еще год назад анонсировали и оборонительный характер учений, ввиду чего аналогичные цели маневров НАТО «Рысь-21» являются лукавством со стороны Альянса.

«Конечно есть лукавство в заявлениях, что учения против никакой третьей стороны не направлены. Это игра на смягчение обстановки. Разыгрывается реальная модель нападения войск НАТО на Белоруссию», — объяснил Баранец, что задумала западная «Рысь» в ответ на российско-белорусские учения.

Ранее представители российского министерства обороны рассказали о применении боевых роботов в ходе маневров «Запад-2021» на полигоне Мулино. По их словам, использование роботизированной военной техники во время учений является новым опытом, как для российских, так и для зарубежных военнослужащих.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили о первом в ходе «Запада-2021» воздушном десантировании войск, передает телеканал «360». Представители Минобороны РФ уточнили, что тренировочная миссия была осуществлена ночью. Они добавили, что военнослужащие десантировались в полной экипировке.

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