Реакция Дуды на Меркель — знак того, что Польша готовит новые помехи России

Неуважением к Ангеле Меркель Анджей Дуда продемонстрировал, насколько для него неприемлема политика Германии, принявшей российский газопровод «Северный поток — 2». Со стороны Польши и Украины следует ожидать новых помех, об этом ФАН заявил Владимир Корнилов, комментируя инцидент, произошедший в Варшаве. Встреча канцлера ФРГ с президентом Польши была отменена польской стороной, хотя планировалась протоколом заранее: прилетевшую в Варшаву Меркель Дуда даже не встретил.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов пояснил, что так президент дал понять: Варшава и Киев будут бороться с поставками российского газа и далее.

«Польские власти обижены на Германию за позицию Берлина в Евросоюзе в связи с нежеланием Варшавы признать верховенство европейских судов над своими судами, а также недостаточной лояльностью, по мнению коллективного Запада, Польши к ЛГБТ-сообществу. У Дуды остались претензии к Берлину в связи с тем, что, как он считает, в прошлом году Германия пыталась повлиять на выборы в Польше. Главная же обида Варшавы — позиция Берлина по «Северному потоку — 2». Президент Анджей Дуда решил, что Ангела Меркель больше ему не пригодится, и дал волю эмоциям», — сказал аналитик.

nord-stream2.com / Axel Schmidt

Эксперт предположил, что Дуда и его окружение рассчитывают, что команду Ангелы Меркель и ее саму сменят социал-демократы, которые исправят внешнюю политику Германии. Многие берлинские СМИ уже разразились гневными статьями про демарш Варшавы и прощать оскорбительную выходку президенту Польши не собираются. По мнению Корнилова, польские политики не понимают, что немцы уважают свои институты власти.

«Накануне украинская партия «Зеленые» попыталась вмешаться в предвыборную борьбу немцев, чтобы помешать завершению строительства российского газопровода. Меркель сделала в связи с этим выговор президенту Украины Зеленскому. У «Зеленых» взять власть в Германии шансы не велики, разговоры о них утихли. Вероятна победа Социал-демократической партии Германии в коалиции с Христианско-демократическим союзом. Независимо от того, какая коалиция сложится в итоге, основной курс Берлина во внешней политике останется прежним», — сообщил собеседник ФАН.

Владимир Корнилов предупредил, что украинцы и поляки со своей стороны продолжат усилия по созданию проблем нефтегазовым проектам с участием Российской Федерации и будут вставлять палки в колеса, даже если газ по «Северному потоку — 2» пойдет в полном объеме. По словам политолога, Киев и Варшава будут «пакостить» совместно. В связи с этим политолог призвал Россию, Германию, Австрию и другие страны, заинтересованные в поставках голубого топлива, не расслабляться.

Ранее ФАН рассказал, как марш сексуальных меньшинств по замыслу официального Киева, должен показать народу, что страна, как власти и обещали, стала Европой.