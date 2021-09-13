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«Искандеры» нанесли удар по командному пункту условного противника на учениях «Запад-2021»

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 19:12
Армия
«Искандеры» нанесли удар по командному пункту условного противника на учениях «Запад-2021»
Пресс-служба Балтийского флота

Нижний Новгород, 13 сентября. Расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» на учениях «Запад-2021» нанесли ракетный удар по объектам условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ракетчики уничтожили командный пункт и другие критически важные объекты условного противника. В нанесении группового ракетного удара были задействованы четыре комплекса «Искандер-М». Удары по целям наносились как квазибаллистическими и крылатыми ракетами.

Стоит отметить, что в эти дни на военном полигоне в Нижегородской области проходит основной этап российско-белорусских стратегических учений «Запад-2021». В маневрах участвуют свыше 200 тысяч военнослужащих, а также около 1,5 тысячи единиц вооружения и техники.

Ранее стало известно, что в учениях «Запад-2021» впервые были задействованы боевые роботы «Уран-9» и «Нерехта». Роботы действовали в боевых порядках общевойсковых подразделений, уничтожая живую силу и бронетехнику условного противника, передает RT.

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россия учения запад-2021
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