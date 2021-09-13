Тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду будет сформирован 10 января

Москва, 13 сентября. Полный состав тренерского штаба сборной России по хоккею на зимние Олимпийские игры в Пекине станет известен в январе.

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил журналистам, что окончательный состав тренерского штаба национальной команды определится 10 января. Сейчас сборную страны возглавляет Валерий Брагин.

«Мы сможем ответить на вопрос по тренерскому штабу 10 января. Возможны любые варианты, с Сергеем Гончаром мы общаемся постоянно на протяжении нескольких лет, мы обсуждали его функцию работы в ФХР несколько лет назад, детально обсуждали, что он может нам предложить», — заметил он.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Если эпидемиологические условия в Китае будут безопасными, в турнире смогут принять участие Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее Геннадий Тимченко единогласным решением был переизбран на пост председателя совета директоров КХЛ. Об этом проинформировала пресс-служба лиги.