Украина планирует поселить афганских беженцев в тюрьмы

Киев, 13 сентября. Беженцев из Афганистана, которых планирует принять Украина, поселят в тюрьмах. Такую информацию сообщили в министерстве юстиции.

Киев ждет порядка пяти тысяч афганцев. Минюст рассматривает для расселения колонии в Черкассах, Чернигове и Кременчуге. Такой запрос передан правительству.

Изначально планировалось отправить беженцев в тюрьмы в Буче и Ирпени Киевской области. Позже выяснилось, что на первом объекте нет горячей воды и отопления, а здание второго и вовсе выставлено на продажу.

Ранее сообщалось о непростой ситуации для детей из Афганистана, которые оказались в Катаре без сопровождения. В Доху приехали около 200 ребят.