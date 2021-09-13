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Украина планирует поселить афганских беженцев в тюрьмы

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 18:46
Политика
Украина планирует поселить афганских беженцев в тюрьмы
Global Look Press  /  Hindustan Times

Киев, 13 сентября. Беженцев из Афганистана, которых планирует принять Украина, поселят в тюрьмах. Такую информацию сообщили в министерстве юстиции.

Киев ждет порядка пяти тысяч афганцев. Минюст рассматривает для расселения колонии в Черкассах, Чернигове и Кременчуге. Такой запрос передан правительству.

Изначально планировалось отправить беженцев в тюрьмы в Буче и Ирпени Киевской области. Позже выяснилось, что на первом объекте нет горячей воды и отопления, а здание второго и вовсе выставлено на продажу.

Ранее сообщалось о непростой ситуации для детей из Афганистана, которые оказались в Катаре без сопровождения. В Доху приехали около 200 ребят.

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Все новости / Политика / Украина планирует поселить афганских беженцев в тюрьмы
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