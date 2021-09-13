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В Петербурге проходит закрытый показ фильма «Шугалей-3. Возвращение»

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 19:54
Общество
В Петербурге проходит закрытый показ фильма «Шугалей-3. Возвращение»
Федеральное агентство новостей  / 

Вечером 13 сентября в петербургском кинозале встретились съемочная группа, которая работала над фильмом «Шугалей-3. Возвращение», актеры, известная певица Татьяна Буланова, социолог Максим Шугалей, а также его друзья и соратники по профессиональной деятельности.

Зрители с интересом встретили новую часть трилогии про Максима Шугалея. Они отмечают мужество героев фильма, юмор в критических ситуациях и новый жанр для российского кино — роуд-муви. Некоторые и вовсе сравнили картину с уже давно полюбившимся фильмом «Кин-дза-дза!», на это их натолкнула фраза экранного Шугалея.

В Петербурге проходит закрытый показ фильма «Шугалей-3. Возвращение»
Федеральное агентство новостей  / 

И действительно — все то же: пустыня, дикие правила и люди, которые пытаются жить по совести. Главное отличие старого советского фильма от нового российского — в «Шугалее» представлен не вымышленный мир, а жестокая реальность. Кинокартина представляет собой политический триллер.

Героями третьего фильма вновь стали социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан, которые вернулись на родину после длительного плена в тюрьме «Митига». Эта история отображена в первых двух фильмах, когда настоящий Максим Шугалей и его соратник находились в заточении из-за исследования политической обстановки в Ливии. Там на протяжении полутора лет они подвергались пыткам и избиениям.

Третья часть расскажет о новом путешествии россиян. На этот раз они отправятся в Египет, чтобы спасти бывшего управляющего банка в Триполи Фарида, который обладает ценными данными.

Фильм собрал высокие оценки: пользователи Wink поставили «Шугалею-3» девять из десяти, а зрители «КиноПоиска» и Okko — восемь. Помимо основного актерского состава в съемках ленты участвовали реальный Максим Шугалей, журналист Евгений Поддубный и певица Татьяна Буланова, которая исполнила саундтрек «Путь домой».

В Петербурге проходит закрытый показ фильма «Шугалей-3. Возвращение»
Федеральное агентство новостей  / 

Посмотреть фильм «Шугалей-3. Возвращение» можно онлайн на интернет-площадках: IVI, Оkkо, «КиноПоиске», Wink, «МегаФон ТВ», «Билайн ТВ», KION, MEGOGO и «Кино1ТВ». А понаблюдать за приключениями героев на большом экране в обществе единомышленников можно в кинотеатрах Санкт-Петербурга.

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