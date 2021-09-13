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Анастасия Волочкова подала новый иск к Большому театру
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова подала новый иск к Большому театру
Prt Scr premier.one

Москва, 13 сентября. Известная российская балерина Анастасия Волочкова подала еще один иск к Большому театру, сообщил источник ФАН.

Артистка разделила свои требования к театру на два иска: о выплате ей заработной платы и образовавшейся задолженности, а также о пенсионных отчислениях. Волочкова хочет получить деньги за период, начиная с 1997 года. Кроме того, балерина уверена, что в 2003 году ее незаконно уволили из учреждения культуры.

Интересы балерины представляет адвокат Евгений Корчаго. По его словам, в прокуратуре подтвердили факт нарушения трудовых отношений, Большой театр привлекли к административной ответственности.

Правозащитник требует взыскать с театра невыплаченную заработную плату более чем за 17 лет и произвести отчисления в Пенсионный фонд. Волочкова также рассчитывает на 200 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее танцовщица призналась, что всегда получала дорогие подарки от поклонников. Влиятельные мужчины, чьи имена звезда предпочитает не называть, преподносили ей драгоценности за миллионы долларов. Они были готовы на все ради ночи с Волочковой.

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