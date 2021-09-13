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Режиссер Андрей Звягинцев находится в тяжелом состоянии из-за последствий COVID-19

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 18:41
Общество
Режиссер Андрей Звягинцев находится в тяжелом состоянии из-за последствий COVID-19
Агентство городских новостей Москва

Москва, 13 сентября. Российский режиссер Андрей Звягинцев находится в тяжелом состоянии из-за последствий перенесенного коронавируса. Кинематографист проходит лечение в одной из клиник Германии.

По данным источника URA.RU, сейчас жизни Звягинцева ничего не угрожает. Однако Telegram-канал Baza пишет, что состояние режиссера оценивается врачами как тяжелое. Медики диагностировали COVID-19 у постановщика еще в июле. Тогда он проходил лечение в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА. Затем режиссера перевели в больницу имени Давыдовского. Тогда у Звягинцева было поражено почти 90% легких.

Последний фильм режиссера «Нелюбовь» вышел в 2017 году. Картина получила приз жюри Каннского кинофестиваля. Для Звягинцева эта награда стала третьей. До этого в Каннах призами отметили его фильмы «Елена» и «Левиафан».

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германия звягинцев коронавирус
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