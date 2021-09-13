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Ростовские полицейские пересели на электрокары
Ростовские полицейские пересели на электрокары

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции будут обеспечивать безопасность граждан на электромобилях. В распоряжение полицейских на весь город поступило две единицы этого современного транспорта.

Первый опыт работы на электрокарах сотрудники местной полиции получили 11 сентября, в день празднования Дня города, патрулируя парк «Левобережный». Новые автомобили будут востребованы для работы в прогулочных и зонах массового отдыха, а также для патрулирования крупных спортивных объектов.

«Два электромобиля были приобретены администрацией города Ростова-на-Дону для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка в парковых зонах. Использование электротранспорта позволит обеспечить максимально быстрое реагирование полицейских на информацию о необходимости оказания помощи гражданам в туристических зонах», - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Ростову-на-Дону.

 Новые машины надежны и просты в управлении, они работают от аккумуляторов, что позволяет упростить их эксплуатацию.

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