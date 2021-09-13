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Генсек ООН: Афганистан получит более 1 млрд долларов в качестве поддержки
Политика
Генсек ООН: Афганистан получит более 1 млрд долларов в качестве поддержки
wikipedia.org  /  kremlin.ru

Женева, 13 сентября. Участники донорской встречи по Афганистану в Женеве готовы выделить азиатской стране более 1 млрд долларов в качестве поддержки, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Глава международной организации подчеркнул, что объем запрашиваемой помощи изначально составлял 606 млн долларов. Однако теперь сумма обещанной помощи превысили 1 млрд долларов.

«Мы уже получили обещания на сумму более 1 млрд», — сказал Гутерреш на пресс-конференции.

Представитель «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) Сухейль Шахин ранее заявил, что движение намерено поддерживать политические отношения с Россией и Китаем. По его мнению, новому министру иностранных дел Афганистана следует совершить рабочие поездки в эти страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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