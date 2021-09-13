Денис Колодин назвал замену завершившего карьеру Фернандесу

Российский футболист, экс-защитник сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Денис Колодин прокомментировал ФАН решение бразильского защитника сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной сборной.

Ранее пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что Марио Фернандес больше не будет выступать в форме национальной команды. Основным мотивом завершить выступления за сборную 30-летний защитник назвал желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС. Фернандес отметил, что с каждым разом становится все сложнее «выступать на два фронта» и восстанавливаться.

Бронзовый призер Евро-2008 Денис Колодин в беседе с ФАН объяснил внезапный уход бразильца из сборной.

«Он написал, что беспокоят травмы, что нужно отдыхать иногда и проводить время с семьей. Многие раньше заканчивают, чем в 30-31 год. Похвально, что Марио хочет быть на уровне и приносить максимальную пользу для ЦСКА!» — сказал он.

Global Look Press / Dmitry Golubovich/Russian Look

Также Колодин назвал футболиста, который сумеет достойно заменить Фернандеса в сборной.

«Это Даниил Круговой из «Зенита», — считает Колодин.

Ранее экс-тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде в 30 лет. Он поблагодарил бразильца за профессионализм и отметил, что защитник приносил «огромную пользу» национальной команде.