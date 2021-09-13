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Евродепутаты приняли проект доклада о «сдерживании России»

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 18:31
Политика
Евродепутаты приняли проект доклада о «сдерживании России»
wikipedia.org  /  European Parliamen / CC BY 2.0

Брюссель, 13 сентября. Депутаты Европейского парламента (ЕП) согласовали проект доклада о «сдерживании» России. Бумаги подготовил бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

В ЕП 14 сентября обсудят доклад об укреплении военного потенциала. На следующий день депутаты проголосуют, принимать его или нет.

По мнению авторов документа, Евросоюз должен оказывать давление на Россию. Они считают, что Москва якобы вмешивается в дела объединения. Евродепутаты потребовали, помимо укрепления военной мощи, расширить санкции против РФ.

Недавно совет ЕС продлил санкции против россиян и украинцев. Они будут действовать до марта 2022 года, передает НСН.

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