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Совместный удар. На полигоне в Мулино завершился основной этап учений «Запад-2021»

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 21:18
Общество
Совместный удар. На полигоне в Мулино завершился основной этап учений «Запад-2021»
фото пресс-службы МО  / 

Основной этап совместных стратегических учений вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь состоялся в Нижегородской области на полигоне «Мулино» в присутствии Верховного главнокомандующего ВС страны, президента Российской Федерации Владимира Путина.

Условия полигона позволяют проводить как межвидовые, так и совместные учения с применением всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, авиационного вооружения, в том числе оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

К учебно-боевым действиям основного этапа были привлечены соединения, воинские части и подразделения Западного военного округа и армейские контингенты из Белоруссии, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Оперативными группами офицеров в составе штаба руководства были представлены Узбекистан, Пакистан и Шри-Ланка. Военные же из Китая, Вьетнама и Мьянмы выполняли функции наблюдателей.

Совместный удар. На полигоне в Мулино завершился основной этап учений «Запад-2021»
Федеральное агентство новостей  / 

К новшествам, использованным в ходе отработки основного этапа учений, можно отнести первое применение роботов разведки и огневой поддержки «Уран-9», опытных образцов боевых машин пехоты Б-19 с модулем «Эпоха» и смешанных мобильных групп ПВО, чьей основной задачей было уничтожение беспилотных летательных аппаратов условного противника. Также впервые военным атташе иностранных государств и представителям СМИ была продемонстрирована работа системы дистанционного минирования «Земледелие». Стоит отметить, что действия робототехнических подразделений обеспечивал тактический лазерный комплекс «Карьер», который способен обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения противника на дальности до 2000 метров.

Совместный удар. На полигоне в Мулино завершился основной этап учений «Запад-2021»
Федеральное агентство новостей  / 

Из уже зарекомендовавших средств огневого поражения нельзя не упомянуть оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», расчеты которых нанесли групповой ракетный удар с позиций, находящихся в 50 километрах от полигона «Мулино». В результате действий ракетчиков был уничтожен командный пункт и прочие критически важные объекты «противника».

Масштабное действо, в котором были задействованы практически все виды вооружений, используемых современной российской армией и ее союзниками, произвело самое благоприятное впечатление на многочисленных зарубежных наблюдателей, а глава делегации Бирмы, бригадный генерал Аунг Ханг Вин, общаясь с представителями прессы, заявил, что рассчитывает на участие в подобном учении бирманской армии.

Совместный удар. На полигоне в Мулино завершился основной этап учений «Запад-2021»
Федеральное агентство новостей  / 

«Глядя на сегодняшний этап, мы увидели, что все его участники из разных стран выполняли поставленные перед ними задачи синхронно и успешно. В этом году мы здесь в качестве наблюдателей, но в последующие годы будем стараться приехать в Россию уже в качестве участников учений», — отметил Аунг Ханг Вин.

Если же говорить о глобальной задаче «Запада-2021», то ее озвучил командующий Западным военным округом, генерал-полковник Александр Журавлев.

«Мы еще раз подтвердили готовность коалиционной группировки выполнить поставленные задачи и обеспечить безопасность Союзного государства», — заключил командующий.

Напомним, что совместные стратегические учения «Запад» проводятся с интервалом в два года. С каждым разом к ним, помимо основных участников в лице России и Белоруссии, привлекается все больше новых государств.

Ранее глава Генштаба ВС РФ доложил Путину о ходе учений «Запад-2021» в Мулино. Президенту продемонстрировали новейшую БМП Б-19.

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учения запад-2021
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