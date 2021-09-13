Президентский совет Ливии назвал провокационными перестановки в посольствах за рубежом

Триполи, 13 сентября. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи раскритиковал работу министра иностранных дел переходного Правительства национального единства Наджлы аль-Мангуш. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По его словам, глава МИД не имеет права в «одностороннем порядке» увольнять и назначать новых послов дипломатических миссий за рубежом. Окончательное решение остается за членами Президентского совета.

Мухаммад аль-Манфи написал письмо премьер-министру ПНЕ Абд аль-Хамиду Дабибе со следующим содержанием:

«Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что назначение и освобождение глав дипломатических миссий и прекращение их пребывания за рубежом является прерогативой президентского совета».

مراسلة | المنفي يستنكر في مراسلة للدبيبة اعفاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش للسفراء ورؤساء البعثات لأي سبب بعد قراراتها بإعفاء عدد ممن انتهت فترة عملهم وعلى رأسهم صالح الشماخي مندوب #ليبيا في الجامعة العربية . #المرصد pic.twitter.com/sI1LBbk99a — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 11, 2021

Он также обратил внимание на нарушения министра иностранных дел в результате перестановок в посольствах.

«Освобождение глав представительств по любой причине основывается в первую очередь на национальном законодательстве, регулирующем дипломатическую и консульскую работу, и законах о государственной службе в соответствии с правилами и нормами двусторонних отношений между государствами», — уточнил он.

Аль-Манфи добавил, что все поручения со стороны Наджлы Мангуш не имеют законных оснований и, как следствие, недействительны. Представители Президентского совета планируют провести расследование для установления всех нарушителей в этом деле и принять в отношении них соответствующие меры.

С приближением даты выборов главы государства и парламента, запланированных на 24 декабря, среди членов переходного правительства все чаще возникают открытые конфликты. Ярким примером может послужить спор между министром нефти и газа Мухаммадом Ауном и председателем Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафой Саналлой. Последний отказался покидать занимаемую должность по указу главы профильного ведомства.