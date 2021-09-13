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МВД РФ планирует привлечь жителей ЛДНР к программе по переселению соотечественников
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МВД РФ планирует привлечь жителей ЛДНР к программе по переселению соотечественников
Политика
МВД РФ планирует привлечь жителей ЛДНР к программе по переселению соотечественников
wikipedia.org  /  Lodo27 / CC BY-SA 3.0

Москва, 13 сентября. Министерство внутренних дел России предложило жителям Луганской и Донецкой народных республик участвовать в государственной программе по переселению соотечественников.

Проект указа был подготовлен представителями ведомства. В сообщении сказано, что в госпрограмму предлагается внесение изменений для предоставления права жителям Донбасса подавать заявление на участие в программе и получения свидетельства участника проекта на территории России.

Представители МВД ранее сообщили, что с января по июнь текущего года более 184 тыс. граждан Украины оформили российские паспорта. Всего за 2021 год гражданство РФ получили более 350 тыс. иностранцев.

Как стало известно ранее, жители Украины стали массово избавляться от паспортов. Только за последние шесть лет от гражданства отказались более полумиллиона человек.

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