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Сосед актрисы Нины Ивановой претендует на ее квартиру стоимостью 10 млн рублей
Шоу-бизнес
Сосед актрисы Нины Ивановой претендует на ее квартиру стоимостью 10 млн рублей
Global Look Press  /  Vyacheslav Panov

Москва, 13 сентября. Звезда фильма «Весна на Заречной улице» Нина Иванова ушла из жизни в конце прошлого года. В борьбу за недвижимость артистки вступил ее бывший сосед Владимир Фадеев.

Спустя полгода после смерти Нины Ивановой продолжается неразбериха с правами на ее наследство. Речь идет о московской квартире актрисы, стоимость которой оценивается в 10 миллионов рублей. Детей у звезды фильма «Весна на Заречной улицы» не было, поэтому законной наследницей является ее внучатая племянница. Однако недавно свои права на квартиру заявил сосед Ивановой — Владимир Фадеев. По словам мужчины, он заслуженно претендует на недвижимость, ведь в последние годы был единственным человеком, который навещал и ухаживал за актрисой.

«Она до последнего времени сама себя обслуживала. По технической части я ей помогал. Она до последнего момента сама в магазины ходила», — объяснил свою позицию Фадеев в программе «Звезды сошлись».

Мужчина отметил, что именно он нашел тело артистки в квартире. Звезда кино скончалась от сердечной недостаточности, пишет Teleprogramma.pro. По словам Владимира Фадеева, законная наследница Ивановой «знает о своих правах», однако так и не объявилась после похорон. Если внучатая племянница актрисы найдется, то мужчина будет претендовать на часть квартиры.

Несколько дней назад скончался сценограф, художник-постановщик Борис Краснов, работавший со многими российскими артистами, в том числе и с Аллой Пугачевой. После смерти Краснов оставил своей семье лишь маленькую квартиру в Москве, старую машину и многомиллионные долги.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сосед актрисы Нины Ивановой претендует на ее квартиру стоимостью 10 млн рублей
актриса иванова наследство звезды сошлись
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