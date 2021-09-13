Более 50 целей условного противника уничтожены авиацией на учениях «Запад-2021»

Нижний Новгород, 13 сентября. Авиация коалиционной группировки войск нанесла массированный удар по объектам условного противника в ходе учений «Запад-2021». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В операции были задействованы более 60 единиц авиационной техники, в том числе разведывательные самолеты Су-24МР, штурмовики Су-25, а также истребители Су-30, Су-35, Су-34 и самолеты дальней авиации Ту-22М3.

В ходе маневров были уничтожены более 50 целей. Так, эскадрилья модернизированных самолетов Су-25СМ3 ликвидировала средства ПВО условного противника. Четыре звена истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили критически важные объекты, а также колонны бронетехники условного противника. В свою очередь шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 уничтожили пункты управления условного противника.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта» в боевых порядках общевойсковых подразделений на учениях «Запад-2021». Роботы уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника, передает RT.