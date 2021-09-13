Дандыкин: БПЛА «Хищник» стал мощным рывком России в сфере создания беспилотников

Москва, 13 сентября. Россия сделала большой шаг в области разработки военных беспилотных летательных аппаратов, в частности, ударных, заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Отечественный БПЛА «Орион» был успешно протестирован российскими специалистами. В ходе испытаний образец произвел бомбометание 100-килограммового неуправляемого боеприпаса, уничтожив тренировочную мишень, имитировавшую танк неприятеля. Примечательно, что отклонение от цели не превысит десяти метров при ударе с высоты нескольких километров, заявляют специалисты.

Москва в настоящий момент занимает лидирующие позиции в сфере создания подобной техники, отметил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии для издания «Народные новости». По его словам, производство разведывательных БПЛА в РФ находится на высшем уровне, но и в области разработки ударных беспилотников отечественные специалисты сделали мощный рывок вперед. В пример эксперт привел БПЛА «Хищник», над которым работают инженеры из Сибири.

«По части разведывательных беспилотников мы находимся на передовых позициях. Что касается ударных БПЛА, здесь мы сделали приличный рывок вперед. Речь идет о летательных аппаратах с искусственным интеллектом, которые разрабатывают в Сибири — "Хищник" и другие», — прокомментировал Дандыкин.

Российский министр обороны Сергей Шойгу в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» лично ознакомился с еще одним новейшим ударным БПЛА отечественного производства — С-70 «Охотник», напомнил капитан. Он подчеркнул, что этот образец предназначен для работы в паре с истребителем пятого поколения Су-57.

Ранее представители российской компании «Кронштадт» заявили, что уже в следующем году начнут продавать отечественные беспилотники за рубеж. По их словам, военными БПЛА, произведенными в России, заинтересовались уже два десятка государств.

Кроме того, заместитель главы Министерства обороны России Алексей Криворучко назвал сроки поставок первого тяжелого ударного беспилотника «Альтиус» в ВС РФ, передает телеканал «360». По его словам, комплекс должен быть принят на вооружение российской армии уже осенью этого года. Кроме того, добавил замминистра обороны, армия России уже получает такие ударные беспилотники, как «Иноходец» и «Форпост».