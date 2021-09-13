Пилот погиб при крушении самолета в Белгородской области

Белгород, 13 сентября. На территории Белгородской области потерпел крушение легкомоторный самолет. По данным СМИ, разбилось воздушное судно PZL-101 Gawron.

Согласно последней информации, самолет упал в Прохоровском районе во время выполнения сельскохозяйственных работ. В салоне был только летчик, он скончался. К месту крушения стянуты сотрудники полиции, МЧС и бригада медиков.

Накануне в Иркутской области разбился самолет с 16 людьми на борту. Жертвами катастрофы стал четыре человека. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах и причине трагедии.