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Новый мост в Портленде назвали в честь персонажа из «Симпсонов»
Весь мир
Новый мост в Портленде назвали в честь персонажа из «Симпсонов»
www.facebook.com  /  PBOTInfo

Портленд, 13 сентября. Власти Портленда назвали новый пешеходный мост в честь персонажа из мультсериала Симпсоны—Неда Фландерса. Переправа соединит два знаковых района города, сообщило местное транспортное бюро (PBOT).

По словам властей города, персонаж Неда Фландерса является «квинтэссенцией добрососедства»  и сохраняет спокойствие, даже когда сталкивается с неприятными выходками Симпсонов. Так и мост послужит «символом объединения» жителей. Пешеходная переправа соединит два района Портленда — Перл и Северо-Западный.

«В наше время люди как никогда разделены по политическим и культурным признакам и все меньше хотят разговаривать со своими соседями, с которыми они не согласны. Мы считаем Неда Фландерса символом добрососедских отношений, к которым мы должны стремиться в Портленде. Этим жестом мы не только почтим культурный феномен, которым являются «Симпсоны», но и отметим творческий дух, который так близок жителям», — говорится в сообщении транспортного бюро.

Портленд — родной город мультипликатора и создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга, который одобрил идею названия моста.

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