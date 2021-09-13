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Трамп намекнул на свое участие в следующих президентских выборах в США

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 18:14
Политика
Трамп намекнул на свое участие в следующих президентских выборах в США
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 13 сентября. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства на выборах в 2024 году.

Экс-глава Белого дома дал интервью одному из американских телеканалов. Политик отметил, что нынешняя ситуация в стране не оставляет ему другого выбора, кроме как вновь баллотироваться.

«Я не думаю, что у нас будет выбор... Мы приближаемся к тому, что у нас попросту не остается выбора», — намекнул Трамп, отвечая на вопрос о возможном участии в выборах.

Трамп добавил, что вывод американских войск является позором для США. По словам политика, действующий глава Белого дома Джо Байден некомпетентен для занимаемой должности и усиливает раскол в обществе.

Ранее опрос Колледжа Эмерсон показал, что Дональд Трамп одержал бы победу в случае проведения президентских выборов в данный момент. Его поддержали 47% респондентов.

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