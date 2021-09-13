Экс-главный архитектор Азовского района предстанет перед судом за нарушение прав сирот

Ростов-на-Дону, 13 сентября. Бывший начальник отдела архитектуры и градостроительства Азовского района Ростовской области пойдет под суд за нарушение прав сирот.

Как пояснили в региональной прокуратуре, в 2018 году фигурант выдал индивидуальному предпринимателю незаконное разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов без подключения к питьевому водоснабжению.

В итоге дома были введены в эксплуатацию с техническим водоснабжением, что нарушило права собственников квартир, среди которых немало детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также фигуранту дела напомнили и о другом инциденте, связанном с подделкой документов для ввода в эксплуатацию недостроенного здания магазина в поселке Кулешовка.

В настоящее время бывшего главного архитектора Азовского района обвиняют в двух эпизодах: халатности и подделке официальных документов. В прокуратуре отметили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура Ростовской области организовала проверку с привлечением специалистов в области охраны природы и правоохранительных органов после обнаружения несанкционированного свалочного очага под Ростовом.