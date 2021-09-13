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Экс-главный архитектор Азовского района предстанет перед судом за нарушение прав сирот
Общество
Экс-главный архитектор Азовского района предстанет перед судом за нарушение прав сирот
Невские Новости  /  Сергей Иванов

Ростов-на-Дону, 13 сентября. Бывший начальник отдела архитектуры и градостроительства Азовского района Ростовской области пойдет под суд за нарушение прав сирот.

Как пояснили в региональной прокуратуре, в 2018 году фигурант выдал индивидуальному предпринимателю незаконное разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов без подключения к питьевому водоснабжению. 

В итоге дома были введены в эксплуатацию с техническим водоснабжением, что нарушило права собственников квартир, среди которых немало детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Также фигуранту дела напомнили и о другом инциденте, связанном с подделкой документов для ввода в эксплуатацию недостроенного здания магазина в поселке Кулешовка. 

В настоящее время бывшего главного архитектора Азовского района обвиняют в двух эпизодах: халатности и подделке официальных документов. В прокуратуре отметили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура Ростовской области организовала проверку с привлечением специалистов в области охраны природы и правоохранительных органов после обнаружения несанкционированного свалочного очага под Ростовом. 

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