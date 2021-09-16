Водители в Краснодаре пожаловались на массовое изъятие машин с армянскими номерами

Краснодар, 16 августа. Накануне возле здания Краснодарского краевого суда собрались десятки владельцев машин с армянскими номерами. Причем далеко не все собственники были с Кубани, к ним присоединились автовладельцы Ростовской области и Ставропольского края.

Причиной для массового собрания стали слушания по изъятию нескольких автомобилей с армянскими номерами, которые по закону противоречат ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД». По мнению собравшихся, подобное решение незаконно.

Присутствующие написали жалобу в генеральную прокуратуру РФ, в Федеральную таможенную службу РФ и Уполномоченному по правам человека, после чего двинулись к зданию краевой прокуратуры, где с ними встретился глава надзорного органа Сергей Табельский.

Как пояснили активисты, встреча с прокурором прошла продуктивно. Ему были переданы необходимые документы и открытое письмо. В процессе беседы была также затронута тема Таможенного кодекса, прописанного в КоАПе.

Прокуратура вникла в проблему и пообещала автовладельцам провести проверку, а при необходимости принять меры.

Ранее ФАН сообщал, что Госдума рассмотрит проект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. Если решение вступит в силу, российские водители смогут проходить технический осмотр по своему желанию. Необходимым он останется лишь при постановке транспортного средства на учет, смене владельца и замене основных агрегатов.