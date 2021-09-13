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Как власти Ирака ведут подготовку к выборам в парламент
Весь мир
Как власти Ирака ведут подготовку к выборам в парламент
Федеральное агентство новостей  / 

Власти Ирака в преддверии парламентских выборов 10 октября начали кампанию по противодействию мошенничеству и фальсификациям, а также повышению уровня безопасности избирателей. Накануне правительство провело заседание, на котором чиновники обсудили процедуры, необходимые для выполнения поставленных целей.

По словам премьер-министра Мустафы аль-Казыми, избирательная комиссия имеет все возможности для того, чтобы «оправдать надежды людей». Глава правительства обязал всех должностных лиц препятствовать использованию кандидатами полномочий и связей для достижения перевеса на выборах и призвал все стороны «посвятить себя здоровой конкуренции».

Ранее для обеспечения безопасности в ходе голосования Аль-Казыми приказал сформировать Объединенное командование операций, которое по результатам моделирования ситуации на избирательных участках внесло коррективы в планы обеспечения безопасности. Как сообщается, охрану мест голосования будет осуществлять спецназ.

Прочие подготовительные мероприятия включают кампанию по выявлению мошенников и провокаторов, распространяющих заведомо ложные сведения. В прошлом месяце группа неизвестных создала Telegram-канал, где публиковала дезинформацию о выборах, выдавая себя за официальный аккаунт правительства республики.

Также 2 сентября в аэропорту Багдада был арестован Микдад аш-Шарифи, бывший председателем Центризбиркома Ирака во время голосования за членов парламента в 2014 году. В ходе следствия он признал, что представители различных политических сил обращались к нему за помощью, чтобы сфальсифицировать результаты выборов для продвижения собственных интересов.

Контроль за голосованием

По словам советника премьер-министра Хосейна аль-Хиндави, 10 октября в стране будут действовать около 500 независимых наблюдателей, чтобы предотвратить махинации на избирательных участках.

Как власти Ирака ведут подготовку к выборам в парламент
Global Look Press  / Berci Feher/ZUMAPRESS.com

Согласно новому плану, страна будет разделена на 83 округа, а не на 18, и в этот раз иракцы смогут голосовать только в районах своего проживания, что также ограничит возможности фальсификаций. За 329 мест в парламенте будут бороться более чем три тысячи кандидатов.

Представитель миссии ООН в Ираке Жанин Хеннис-Плассхарт сообщила, что в настоящее время на территории республики действуют более 130 международных экспертов, которые помогают властям страны с организацией мониторинга. Она порекомендовала иракцам не бойкотировать голосование, а также призвала женщин принять в них участие.

«Бойкот выборов ничего не решит. Напротив, если вы не проголосуете, то в конечном итоге поможете тем, кому хотели бы противостоять», — сказала она.

Призывы не ходить на выборы

Несмотря на широко афишируемую правительством предвыборную деятельность, многие иракские публичные лица и активисты заявили о намерении отказаться от участия в голосовании. 

По их мнению, действия правительства по обеспечению прозрачных выборов не являются достаточными. В частности, несмотря на недавние заявления о поддержке мероприятия, бойкот объявил влиятельный государственный и религиозный деятель Муктада ас-Садр, возглавляющий «Альянс за реформы» — самую многочисленную политическую фракцию в парламенте. Его последователи, которые составляют от 10 до 30% шиитской общины Ирака, после призывов своего лидера в знак протеста сожгли свои избирательные книжки на улицах Багдада.

Проведение досрочных выборов в иракский парламент было главным требованием активистов, устроивших массовые антиправительственные демонстрации в 2019 году из-за царящей в высших органах власти коррупции, низкого уровня жизни населения и растущей безработицы.

После отставки бывшего премьер-министра Аделя Абдул Махди его пост занял Аль-Казыми, который объявил досрочное голосование одной из наиболее приоритетных целей. По ряду причин выборы несколько раз были отложены, однако в итоге окончательной их датой было назначено 10 октября 2021 года.

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