Как Запад заставляет Балканы любить ЕС и НАТО и ненавидеть Россию

Сегодня тема принятия ряда балканских стран в Евросоюз достаточно часто поднимается в самых высоких европейских кабинетах. Буквально в июне о перспективности этого шага для балканского региона и всей Европы говорил глава Европарламента Давид Мария Сассоли.

Наряду с этим, среди европейских чиновников продолжаются разговоры о важности присоединения к НАТО Боснии и Герцеговины, а еще лучше — Сербии. Например, несколько месяцев назад состоялись переговоры генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с министрами иностранных дел и обороны БиГ Бисерой Туркович и Сифетом Поджичем. Стороны обсудили дальнейшее развитие отношений альянса с Сараево и его региональными партнерами.

Однако это все — лишь видимые внешнеполитические действия, предпринимаемые ЕС и НАТО в целях закрепления своего влияния в регионе в противовес интересам России. Наряду с ними страны Запада реализуют на Балканах стратегию «мягкой силы».

О ее основных политических, идеологических и финансовых инструментах на Балканах рассказывает автор Telegram-канала «Брюссельский стукач».

Содержание:

1. Средства массовой информации

2. Прозападные аналитические центры

3. Балканские фонды

4. Политические школы Совета Европы

5. Неправительственные организации под контролем НАТО

Средства массовой информации

Начиная разговор о западном влиянии на Балканах, необходимо обратиться к основе основ современного воздействия на общественное сознание — средствам массовой информации.

Значительная часть СМИ в регионе принадлежит конгломерату United Group, среди владельцев которого долгое время был бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус.

georgewbush-whitehouse.archives.gov / Pr Scr

Компания владеет 49% акций главного информационного портала Сербии Blic.rs, крупнейшей в Болгарии медиакомпанией «Нова Броудкастинг Групп» и болгарским газетным бизнесом «Вестник Телеграф», самым популярным в Хорватии телеканалом TV Nova и словенским телеканалом POP TV, чья передача 24ur является главной новостной программой страны.

Кроме того, United Group запустила в Сербии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Македонии, Словении и Черногории новый телеканал Newmax Adria, на котором выпускаются ежедневные программы новостей и передачи, аналогичные тем, что транслируются в американских кабельных сетях.

На производственных мощностях в Хорватии конгломерат издает в Сербии «независимую и объективную» газету Nova и является владельцем телеканала N1 TV, который является филиалом американского телеканала CNN в регионе.

Очевидно, что с таким набором СМИ в регионе, имеющих явные связи с Соединенными Штатами, продвижение прозападной повестки в местном информационном пространстве не представляет для заинтересованных лиц никакого труда.

Федеральное агентство новостей /

Балканская сеть журналистских расследований

Помимо традиционных средств массовой информации для медиапродвижения евроатлантических и антироссийских тезисов в регионе используется Балканская сеть журналистских расследований (BIRN).

BIRN представляет собой сеть неправительственных организаций, пропагандирующих свободу слова, права человека и «демократические ценности» в Южной и Восточной Европе.

Головной офис организации находится в Боснии и Герцеговине, а ее основные филиалы действуют в Албании, Косово, Северной Македонии, Румынии и Сербии. Присутствие BIRN также обеспечено в Греции, Болгарии, Хорватии, Молдове, Черногории, Украине, Чехии, Польше, Словакии, Венгрии и Словении.

Среди спонсоров Балканской сети журналистов числятся Агентства по международному развитию Швеции и Дании, посольства Великобритании, США и Нидерландов в балканских странах, Еврокомиссия, американский фонд National Endowment for Democracy1 (признан нежелательной организацией в России), а также филиалы фонда Сороса «Открытое общество»2 (признан нежелательной организацией в РФ) в Албании, Сербии, Косово и БиГ.

georgesoros.com / Официальный сайт Джорджа Сороса

Главным информационным ресурсом BIRN является интернет-издание Balkan Insight, которое не отличается любовью к России. Например, 7 сентября на портале вышла статья «Косово призвали начать противодействие дезинформации российских СМИ», а 26 августа на портале был опубликован материал «Босния должна противостоять выращиванию Россией крайне правых экстремистов».

Missed out on the workshop we hosted with @n_ost about fact-checking and ways to deal with misinformation for nine local media outlets from Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia?



Here's a full recap: https://t.co/4fgtrCRBHL — BIRN (@BIRN_Network) September 6, 2021

Кроме того, с 2010 года Балканская сеть проводит Летние школы журналистских расследований, ежегодно обучая 20 представителей СМИ из Балканского региона азам своего мастерства. Учитывая направленность материалов Balkan Insight, несложно догадаться, какие взгляды прививаются журналистам на этих мероприятиях.

Прозападные аналитические центры

В Балканском регионе на деньги западных правительств и фондов развернута целая сеть аналитических центров и институтов, деятельность которых направлена на формирование евроатлантических взглядов у руководства и экспертного сообщества стран-резидентов. При этом некоторые из этих организаций вместе с продвижением прозападных взглядов активно формируют в балканском обществе антироссийские настроения.

Наиболее широко прозападные think-tank представлены в Сербии, чье политическое руководство не торопится интегрировать страну в ЕС и НАТО и население которой традиционно положительно относится к развитию отношений с Россией.

Ниже представлен перечень основных аналитических центров в Балканском регионе с подробным описанием их деятельности и источников финансирования.

Косоварский институт политических исследований и развития (KIPRED), Косово

Центр основан в 2002 году с целью «поощрения и укрепления демократии и демократических ценностей» в Косово путем проведения независимых исследований и институционального строительства.

Косоварский институт активно формирует в частично признанной республике антироссийскую повестку, организуя расследования по «вмешательству Москвы» в дела региона. Например, на деньги правительства Великобритании, выделенные аналитическому центру через британскую НКО Open Information Partnership, в марте 2021 года вышел доклад KIPRED «Противодействие информационным операциям России: координация и возможности правительства Косова», а в феврале институт рассказал про политический бэкграунд и способы ведения информационной войны России против Косово.

Raport I Politikave Kundërvënia Operacioneve Malinje Informative Ruse: Kapacitetet Dhe Koordinimi Institucional Qeveritar I Kosovës.https://t.co/cAMcx3AuLw — KIPRED Institute (@KIPREDofficial) March 19, 2021

Британское правительство — не единственный спонсор деятельности Косоварского института политических исследований и развития. Помимо поддержки Лондона, KIPRED существует на деньги сорока спонсоров, среди которых посольства Норвегии и Франции, Государственный департамент США, Агентство международного развития Швеции, Евросоюз, местный филиал фонда Сороса Kosovo Foundation for Open Society, фонд социал-демократической партии Германии Friedrich Ebert Stiftung, а также голландская НКО Free Press Unlimited, которая, к слову, курирует также сеть антироссийских СМИ на постсоветском пространстве.

Федеральное агентство новостей /

Foreign Policy Initiative BH, Босния и Герцеговина

Аналитический центр «Внешнеполитическая инициатива» был создан в БиГ в 2004 году и занимается продвижением прозападных идей и ценностей среди ученых, активистов, политиков и других лиц, принимающих решения в Боснии и Герцеговине.

Среди спонсоров его деятельности — американский фонд National Endowment for Democracy, посольства США и Великобритании в БиГ, Евросоюз, национальный филиал фонда Сороса Open Society Foundation, а также Агентство международного развития Швеции.

С 1 февраля по 31 сентября 2020 года аналитический центр на деньги NED3 реализовал проект по изучению и оценке «автократического влияния России» в Северной Македонии, Черногории и Боснии и Герцеговине. А в мае 2021 года сотрудник центра Кенан Кадич издал небольшую книгу о том, как сочетание мягкой и жесткой силы России и Турции влияет на восприятие Евросоюза в БиГ.

Институт международных исследований, Албания (AIIS)

Аналитический центр создан в 2002 году и фокусируется на трех основных направлениях работы: европейская интеграция, процесс демократизации Албании и анализ и оценка региональных событий.

Федеральное агентство новостей / Оксана Баландина

Официальным информационным партнером AIIS является популярное новостное издание Tirana Times. В своей деятельности, в том числе и в медийном пространстве, Албанский институт не затрагивает тему российской внешней политики в негативном ключе и полностью сосредоточен на формировании в стране прозападных взглядов.

Официальный сайт института сообщает, что его работы в областях безопасности, демократии, евроатлантической интеграции и регионального сотрудничества были неоднократно использованы албанским руководством и международными партнерами Тираны.

Спонсорами AIIS указаны Европейская Комиссия, посольства США, Франции, Великобритании, Испании, Польши и Германии, управление публичной дипломатии НАТО, филиал фонда Сороса Open Society Foundation Albania, американский фонд National Endowment for Democracy, фонд социал-демократической партии Германии Friedrich Ebert Stiftung, а также Балканский фонд за демократию и Европейский фонд для Балкан.

Центр европейской политики, Сербия (CEP)

Создан в 2011 году для ведения аналитических и образовательных проектов, ориентированных на предстоящее превращение Сербии в полноценного члена Евросоюза.

C декабря 2019 года по декабрь 2020-го на деньги представительства Европейского Союза в Сербии реализовал проект «ЕС ближе к вам». В рамках него в стране было проведено 12 мероприятий с привлечением различных экспертов, на которых обсуждались положительные последствия от присоединения Белграда к европейскому сообществу. Все организованные дискуссии транслировались на местном телеканале N1 TV, который является филиалом американского телеканала CNN.

wikipedia.org / George M. Groutas/ CC BY 2.0

C марта 2020 года по март 2022 года CEP реализует в Сербии международный проект «Сделайте будущее вместе: ЕС и Западные Балканы с точки зрения молодежи». Он состоит из девяти мероприятий, объединяющих молодежных активистов и студентов из Западных Балкан и стран-членов ЕС. В ходе модерируемой дискуссии их участники представляют свои идеи по улучшению политики расширения Евросоюза в регионе и общему развитию Евросоюза в будущем. По завершении проекта все разработанные политические рекомендации будут переданы в Брюссель и послужат вкладом молодежи Западных Балкан в развитие организации.

Этот проект финансируется Европейским агентством по культурной, образовательной и аудиовизуальной политике в рамках программы «Европа для граждан».

Центр евроатлантических исследований, Сербия (CEAS)

Основан в Белграде в 2007 году. Основными направлениями его деятельности являются «укрепление демократии» в Сербии, ускорение процессов евроинтеграции, а также пропаганда вступления Белграда в НАТО.

Спонсируют работу центра американский фонд National Endowment for Democracy (NED), фонд братьев Рокфеллеров, фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» и Управление публичной дипломатии НАТО.

Весной 2013 года CEAS совместно с другой восточноевропейской НКО MESA10 и при непосредственной финансовой поддержке NED запустил платформу для онлайн-дебатов между студентами университетов Сербии и Словакии. Проект направлен на продвижение демократических ценностей и поощрение «независимого и критического» мышления среди молодежи. Особое место в обсуждении евроатлантической интеграции занимала НАТО.

wikipedia.org / Peter Zelizňák

В 2016 году CEAS и GLOBSEC (НПО в Словакии) запустили еще один совместный региональный проект, ориентированный на повышение осведомленности общественности о деятельности Североатлантического альянса и поддержку евроатлантической интеграции Черногории и Сербии. А совместный проект сербского центра и MESA10 был расширен за счет подключения к дискуссии студентов из Боснии и Герцеговины, Черногории и Республики Молдова.

На повестке этих дискуссий наряду с вопросами евроатлантической интеграции неоднократно поднималась темы дестабилизации Украины и возможной агрессии Москвы в отношении Латвии, Литвы и Эстонии.

Федеральное агентство новостей /

Центр современной политики, Сербия (СSP)

Еще один прозападный аналитический центр в Сербии, основанный в 2012 году. В качестве своей цели заявляет содействие реформам и европейской интеграции страны. Пропагандирует вступление Сербии в ряды Североатлантического альянса. Имеет свой собственный информационный ресурс European Western Balkans с охватом порядка 25 тыс. просмотров в месяц.

В 2016 году Центр совместно с немецким фондом Konrad-Adenauer-Stiftung, близким к немецкой партии Христианско-демократический союз, подготовил для сербских депутатов методическое пособие «Европейский парламент и Сербия», которое было призвано помочь местным политикам понять, как работает эта структура ЕС.

С 2017 по 2020 год CSP при финансовой поддержке Управления публичной дипломатии НАТО реализовал серию медиапроектов, направленных на повышения имиджа Североатлантического альянса среди населения страны. В рамках этих мероприятий на портале European Western Balkans публиковались материалы, положительно освещающие политику НАТО, а также размещались интервью с официальными лицами организации и различными экспертами по евроатлантической безопасности. Россия в них упоминалась как «страна-агрессор».

The public does not see how much NATO and Serbia ???????? have been working together for almost 15 years since the signing of the Partnership for Peace (PfP), said Brigadier General Tommaso Vitale, head of the @NATO_MLO_Be ????https://t.co/HVcAnprhtS — European Western Balkans ???????? (@EWB_eu) December 12, 2020

С 2010 по 2020 год Центр современной политики в сотрудничестве с чешским институтом EUROPEUM и при поддержке министерства иностранных дел Чехии осуществил ряд аналогичных проектов по освещению в средствах массовой информации перспектив интеграции Сербии в Евросоюз. Также для сербских журналистов были организованы ознакомительные поездки в Прагу и Брюссель.

Балканские фонды

Помимо средств массовой информации и аналитических центров, действующих в интересах стран Запада, на Балканах существуют два основных фонда, чья работа направлена на интеграцию региональных стран в евроатлантические структуры.

Европейский фонд для Балкан, Сербия (EFB)

Создание EFB является совместной инициативой немецкого фонда Роберта Боша, австрийского Фонда ERSTE и крупнейшего бельгийского общественно-благотворительного фонда короля Бодуэна.

С 2008 года организация реализует программу стипендий для правительственных должностных лиц с Западных Балкан, которая направлена на просвещение гражданских служащих о европейских политических и социальных системах.

Кроме того, EFB совместно с Центром исследований Юго-Восточной Европы австрийского Университета Граца (CSEES) создал специальную экспертную группу BiEPAG. Ее цель — оказать влияние на ускорение европейской интеграции Балкан, для чего вырабатываются собственные предложения и пропагандирует их среди региональных и европейских политиков и лидеров общественного мнения.

I wrote a policy brief for the @PrespaForum on Un(b)locking the Region’s Reform Dynamics about links between bilateral issues, European integration, & domestic reforms @BiEPAG @CSEESGraz https://t.co/FMSfzdrlz2 — Florian Bieber (@fbieber) July 8, 2021

Одним из главный информационных партнеров группы является портал European Western Balkans, подконтрольный вышеупомянутому Центру современной политики, расположенному в Сербии.

К слову, один из учредителей фонда, бельгийский King Baudouin Foundation, реализует также проект по подготовке преподавательского состава в Университете Сараево (БиГ).

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

Балканский фонд за демократию, Сербия (BTD)

Еще один балканский фонд, BTD был учрежден в 2003 году усилиями американского фонда Маршалла, Агентства США по международному развитию (USAID) и фонда Чарльза Стюарта Мотта.

Занимается распределением грантов в Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Македонии, Черногории и Сербии, которые идут на реализацию общественно-политических проектов на Балканах, посвященных темам демократии, регионального сотрудничества и европейской интеграции.

С 2007 года реализует проект «Путешествие в Европу», в рамках которого европейские страны посетили более 1800 студентов из Западных Балкан.

За время существования Балканский фонд за демократию получал финансирование от министерств иностранных дел Чехии, Великобритании, Дании, Нидерландов и Норвегии, немецкого фонда Роберта Боша, фонда братьев Рокфеллеров и Агентства по международному сотрудничеству Швеции.

Школы политических исследований Совета Европы

Важную роль в распространении влияния Запада на Балканах играют так называемые школы политических исследований, созданные в регионе Советом Европы.

В Албании эта структура представлена Академией политических исследований, в Хорватии — Академией политического развития, в Косово — Приштинским институтом политических исследований, в Северной Македонии — Центром исследования и принятия политических решений, в Черногории — Школой демократического лидерства, в БиГ — Школой политических исследований «Фонд выпускников Совета Европы», а в Сербии — Белградским фондом политического превосходства.

Федеральное агентство новостей /

Основная цель этих организаций — подготовка местных политических лидеров, общественных деятелей и журналистов, которые будут положительно относиться к европейской интеграции в регионе и разделять общеевропейские ценности в области демократии, прав человека и верховенства закона.

Например, Школа политических исследований в Боснии и Герцеговине при участии своих выпускников периодически организует панельные дискуссии о нарушениях свободы слова в стране и правовых решениях, необходимых для создания более позитивной атмосферы для «независимой и ответственной» журналистики в Боснии и Герцеговине.

На примере боснийской школы хорошо видно, кто становится учениками этих организаций Совета Европы. В 2019 году в списке выпускников школы в БиГ значились: член Парламента страны Горан Божич, член областной администрации в Сараево, Нейра Диздаревич, член политической партии «Союз за лучшее будущее БиГ» (SBB), Амина Гек, сотрудница телеканала N1 TV, Нана Соколович, а также член политической партии «Хорватское демократическое содружество Боснии и Герцеговины» Тонина Ибруль, которая в марте 2021 года была избрана главой комитета по делам молодежи в областной администрации Западной Герцеговины. Всего ежегодное количество выпускников составляет около 35 человек.

НПО под контролем НАТО

С 1954 года существует Ассоциация атлантического договора (ATA) — совокупность неправительственных организаций, занимающихся продвижением интересов НАТО в различных регионах мира.

Сегодня в Ассоциацию входят НПО из 38 стран, в том числе Сербии, Хорватии, Северной Македонии, Черногории, Албании и БиГ. Официально они никак не связаны с Брюсселем, однако напрямую финансируются Управлением публичной дипломатии НАТО.

Основу деятельности НПО составляют конференции, семинары, лекции и круглые столы по вопросам международной политики, где различные спикеры продвигают в экспертном и общественно-политическом сообществе тезисы евроатлантизма.

Деятельность этих организаций широко освещается в региональных СМИ. Например, президент натовской НПО в Сербии Владан Зивулович рассуждал на уже упомянутом в начале материала телеканале Newmax Adria о сотрудничестве Сербии с НАТО и устойчивости военного нейтралитета Белграда.

А в интервью новостному агентству Tanjug положительно отзывался о результатах конференции его НПО «Альянс США-Югославия-Сербия: холодная война, позитивные аспекты американо-сербского сотрудничества через историю», заявив, что нет причин не продолжать «великие отношения» двух стран.

Помимо продвижения евроатлантических идей, ATA также ведет в регионе активную антироссийскую деятельность. Например, филиал организации в Черногории выпустил в июле 2021 года доклад для представителей дипломатического корпуса в стране о безопасности на Западных Балканах. В нем дискредитируется вмешательство в региональную политику, которое якобы осуществляет Россия, и говорится, что Сербия стала для Москвы своеобразным полигоном, на котором она отрабатывает достижение своих целей через СМИ, чиновников и активистов.

????For the first time the Atlantic Council4 of Montenegro is presenting the Security Report for the Western Balkans.



????️Join us tomorrow at 10:00AM (CEST) for the live stream of the Round Table Presenation of the report.



Link for the event ????https://t.co/Nag4CdEduh pic.twitter.com/lxYQuLpj6d — Atlantic Council of Montenegro (@acm_ascg) July 27, 2021

Кроме того, черногорская ATA проводит ежегодный военно-политический форум по безопасности 2BS (To Be Secure) с привлечением большего числа экспертов, высокопоставленных политиков и журналистов. Мероприятие организуется при поддержке USAID, Балканского фонда за демократию, Посольства США в Подгорице и Управления публичной дипломатии НАТО. Медийное освещение осуществляется черногорским новостным агентством MINA.

Yesterday, #2bsforum proved to be a venue for sending important messages and building cooperation and constructive dialogue. Our distinguished speakers shared their knowledge on contemporary challenges we face in the are of international relations and security #2bsforum2020 (1/2) pic.twitter.com/BFnqdchqzu — Atlantic Council of Montenegro (@acm_ascg) December 12, 2020

На конференции в 2020 году, среди прочего, поднимались темы вмешательства России в дела Балканских стран и российской дезинформации в регионе на фоне пандемии коронавируса.

Также антироссийские тезисы продвигаются филиалами ATA во время так называемых «Академий НАТО» — мероприятий для балканских студентов, организованных НПО совместно со своими молодежными крыльями (YATA) и направленных на формирование среди подрастающего поколения «ответственных будущих лидеров, приверженных ценностям Североатлантического договора и четко понимающих сегодняшние и завтрашние вызовы».

Например, македонский филиал ATA организовал в рамках «Академии» студенческую симуляцию «Обеспечение мира в небезопасные времена». На ней учащиеся балканских и европейских вузов разыграли проведение саммита НАТО с акцентом на обсуждение тем «российской угрозы», подъема Китая на мировой арене и нетрадиционных вызовов безопасности. В общем, все было как у взрослых.

Повышенное внимание

Таким образом, набор политических, идеологических и экономических инструментов западных стран на Балканах более чем объемен. При этом основными спонсорами евроатлантической и антироссийской риторики в регионе выступают все те же фонды и правительственные учреждения, что и, например, в странах постсоветского пространства.

Это в очередной раз подчеркивает системность и масштабность деятельности Запада по снижению внешнеполитического влияния Москвы на международной арене, что ни в какой мере не должно ускользать от внимания профильных российских ведомств.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Признан нежелательной организацией в России.

2 Генпрокуратура признала одноименную организацию нежелательной на территории РФ.

3 организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

4 Организация признана нежелательной в РФ.