Глава Генштаба ВС РФ Герасимов отчитался Путину о ходе учений «Запад-2021»

Нижний Новгород, 13 сентября. Глава Генштаба ВС РФ доложил Путину о ходе учений «Запад-2021» на полигоне Мулино. В частности, президенту продемонстрировали применение новейшей БМП Б-19.

В понедельник, 13 сентября, на полигоне Мулино в Нижегородской области прошла основная фаза стратегических учений «Запад-2021», на которых впервые были продемонстрированы боевые машины пехоты Б-19 с боевым модулем «Эпоха», беспилотник «Ласточка» и также впервые были задействованы боевые роботы «Нерехта» и «Уран-9». Для наблюдения за ходом учений президент РФ Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область на вертолете.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался президенту и Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину о ходе учений и численности его участников. Всего на полигон вывели 20 тысяч человек, 160 танков, более 100 самолетов и свыше 100 вертолетов.

«Вот здесь, на полигоне», — подтвердил глава Генштаба.

В ходе основного этапа российские военные отработали выполнение боевых задач вместе с коллегами из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. За ходом учения также наблюдали не менее 120 военных атташе из стран СНГ, Латинской Америки, Центральной Азии и Африки.