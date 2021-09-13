Михаил Мишустин проголосует на думских выборах в онлайн-формате

Москва, 13 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосует на выборах в Госдуму в режиме онлайн, заявили в пресс-службе кабинета министров.

Подтверждение участия премьера в голосовании на грядущих думских выборах появилось на официальном сайте Правительства Российской Федерации. Глава кабмина предпочел отдать сделать свой выбор в онлайн-формате. Участие в избирательном процессе через интернет доступно в семи регионах России: Курской, Ярославской, Нижегородской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Москве и Севастополе.

Выборы в Государственную думу VIII созыва пройдут в России с 17 по 19 сентября. Помимо Мишустина, участие в голосовании подтвердил и президент Владимир Путин.