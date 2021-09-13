Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 18:45
18:45
Происшествия
Пропавшего в феврале 2021 года и найденного мертвым в июле пермяка смогли опознать   
18:43
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова подала новый иск к Большому театру
18:41
Общество
Режиссер Андрей Звягинцев находится в тяжелом состоянии из-за последствий COVID-19
18:36
Политика
Генсек ООН: Афганистан получит более 1 млрд долларов в качестве поддержки
18:33
Политика
Трудности «переклада»: Зеленский перепутал языки во время интервью CNN
18:33
Общество
США используют Болгарию для секретных военных операций. Колонка Владимира Тулина
18:32
Весь мир
Президентский совет Ливии назвал провокационными перестановки в посольствах за рубежом
18:28
Политика
Евродепутаты приняли проект доклада о «сдерживании России»
18:26
Политика
МВД РФ планирует привлечь жителей ЛДНР к программе по переселению соотечественников
18:22
Шоу-бизнес
Сосед актрисы Нины Ивановой претендует на ее квартиру стоимостью 10 млн рублей
Все новости

Михаил Мишустин проголосует на думских выборах в онлайн-формате

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 18:08
Политика
Михаил Мишустин проголосует на думских выборах в онлайн-формате
Пресс-центр Гайдаровского форума

Москва, 13 сентября. Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосует на выборах в Госдуму в режиме онлайн, заявили в пресс-службе кабинета министров.

Подтверждение участия премьера в голосовании на грядущих думских выборах появилось на официальном сайте Правительства Российской Федерации. Глава кабмина предпочел отдать сделать свой выбор в онлайн-формате. Участие в избирательном процессе через интернет доступно в семи регионах России: Курской, Ярославской, Нижегородской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Москве и Севастополе.

Выборы в Государственную думу VIII созыва пройдут в России с 17 по 19 сентября. Помимо Мишустина, участие в голосовании подтвердил и президент Владимир Путин.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Михаил Мишустин проголосует на думских выборах в онлайн-формате
выборы россия кабмин госдума правительство премьер-министр голосование мишустин онлайн-голосование
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru