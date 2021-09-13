Москва, 13 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Хорватии Горданом Радманом.

Стороны обсудили двусторонние отношения, а также поговорили о развитии российско-хорватского диалога.

«Проведен обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего взаимодействия и международной повестки дня», — указано в сообщении МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров призвал все вовлеченные страны к решению проблемы афганских беженцев. Ситуацию в Афганистане глава МИД РФ также обсуждал с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Министры выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации, передавала НСН.