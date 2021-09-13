РФС сообщил об уходе Кашшаи с поста главы департамента судейства

, 13 сентября. Российский футбольный союз объявил, что Виктор Кашшаи завершил работу на посту главы судейского департамента.

Пресс-служба РФС 13 сентября сообщила, что Виктор Кашшаи ушел в отставку в связи с организационными изменениями. Должность главы департамента судейства организации венгерский специалист занимал с января прошлого года. На этом посту он сменил Александра Егорова.

До 2019 года Кашшаи работал арбитром. Он признавался лучшим судьей мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики и обслуживал финал Лиги чемпионов. Имя нового главы судейского департамента РФС пока не называлось.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Денис Казанский объявил об уходе с «Матч ТВ». Он работал на телеканале на протяжении шести лет.