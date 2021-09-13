Захарова: МИД России направил ноту в связи с задержанием россиянина в Праге

Москва, 13 сентября. Продолжение Чехией деструктивной политики против России может привести к дальнейшей деградации отношений между странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат подчеркнула, что действия Праги не останутся без реакции со стороны Москвы, пишет РИА Новости.

Мария Захарова добавила, что внешнеполитическое ведомство РФ уже направило чешской стороне ноту в связи с задержанием россиянина в Праге.

Министр иностранных дел России Сергей Ларов ранее заявил, что Прага не предоставила информацию по факту задержания активиста Крымской весны Александра Франчетти. Москва уже отправила соответствующие запросы по дипломатическим каналам.