Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 18:45
18:43
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова подала новый иск к Большому театру
18:41
Общество
Режиссер Андрей Звягинцев находится в тяжелом состоянии из-за последствий COVID-19
18:36
Политика
Генсек ООН: Афганистан получит более 1 млрд долларов в качестве поддержки
18:33
Политика
Трудности «переклада»: Зеленский перепутал языки во время интервью CNN
18:33
Общество
США используют Болгарию для секретных военных операций. Колонка Владимира Тулина
18:32
Весь мир
Президентский совет Ливии назвал провокационными перестановки в посольствах за рубежом
18:28
Политика
Евродепутаты приняли проект доклада о «сдерживании России»
18:26
Политика
МВД РФ планирует привлечь жителей ЛДНР к программе по переселению соотечественников
18:22
Шоу-бизнес
Сосед актрисы Нины Ивановой претендует на ее квартиру стоимостью 10 млн рублей
18:21
Армия
Более 50 целей условного противника уничтожены авиацией на учениях «Запад-2021»
Все новости

Захарова: МИД России направил ноту в связи с задержанием россиянина в Праге
Политика
Захарова: МИД России направил ноту в связи с задержанием россиянина в Праге
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 13 сентября. Продолжение Чехией деструктивной политики против России может привести к дальнейшей деградации отношений между странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат подчеркнула, что действия Праги не останутся без реакции со стороны Москвы, пишет РИА Новости.

Мария Захарова добавила, что внешнеполитическое ведомство РФ уже направило чешской стороне ноту в связи с задержанием россиянина в Праге.

Министр иностранных дел России Сергей Ларов ранее заявил, что Прага не предоставила информацию по факту задержания активиста Крымской весны Александра Франчетти. Москва уже отправила соответствующие запросы по дипломатическим каналам.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова: МИД России направил ноту в связи с задержанием россиянина в Праге
захарова мид чехия прага
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru