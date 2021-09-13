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Российские военные ликвидировали цели при помощи дрона «Ласточка» на учениях «Запад-2021»

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 17:53
Армия
Российские военные ликвидировали цели при помощи дрона «Ласточка» на учениях «Запад-2021»
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Нижний Новгород, 13 сентября. Российские военные впервые использовали на основном этапе учений «Запад-2021» на полигоне Мулино ударные дроны из комплекса «Ласточка».

В понедельник на нижегородском полигоне стартовал основной этап российско-белорусских учений, в которых приняли участие еще и военные из Армении, Киргизии, Монголии, Индии и Казахстана. За ходом учений наблюдает президент РФ Владимир Путин вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и его заместитель Валерий Герасимов.

В рамках учений военные опробовали новейшие бронемашины и ударные беспилотники Ласточки, с их помощью они ликвидировали бронированную цель условного противника.

«Ударные беспилотные летательные аппараты из состава комплекса «Ласточка» нанесли огневое поражение открыто расположенной живой силе и уничтожили бронированную цель условного противника осколочными и кумулятивными боеприпасами», — рассказали журналистам в пресс-службе МО РФ.

Учения «Запад-2021» стартовали 10 сентября и продлятся до 16 сентября включительно, в них участвует свыше 200 тысяч военнослужащих, 750 единиц техники, 15 кораблей, 80 единиц авиации и 290 танков. Маневры проходят сразу на 14 полигонах в России и Белоруссии. За основным этапом учений при этом наблюдают не менее 120 военных атташе из стран СНГ, Африки, Латинской Америки, Средней Азии и Центрально-Азиатского региона.

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вс рф мулино запад-2021
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