Политолог Марков: отдых Путина и Шойгу в тайге могут скопировать другие мировые лидеры

Москва, 13 сентября. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу могут задать новую моду для мировых лидеров, как правильно проводить отпуск, заявил политолог Сергей Марков.

Приверженность российского лидера и главы оборонного ведомства активному отдыху на природе может приобрести совершенно неожиданный оборот на мировой арене, отметил Марков в беседе с изданием «ПолитРоссия». Как отметил обозреватель, необычную манеру проводить отпуск могут перенять лидеры крупнейших держав, которые подвергаются давлению со стороны коллективного Запада. Подобная демонстративная любовь к активному отдыху может стать сигналом для геополитических оппонентов.

«Это могут сделать лидеры, на страны которых оказывается внешнее давление. В первую очередь, со стороны коллективного Запада. Это такой сигнал (недоброжелателям. — Прим. ред): даже не думайте о том, чтобы использовать силу», — заметил Марков.

Впрочем, не исключено, что и по другую сторону баррикад любовь к активному отдыху постараются превратить в пиар-ход, оговорился эксперт. Одним из главных кандидатов на роль подражателей Путину среди пособников Вашингтона и Брюсселя обозреватель назвал президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленский такой, что может уже через месяц начать повторять за Путиным», — отметил собеседник «ПолитРоссии».

Президент России Владимир Путин традиционно проводит отпуск на природе. Однако на путешествия российского лидера наложены серьезные ограничения. О «правиле Путина» — одном из ключевых в системе госбезопасности РФ — рассказали ранее аналитики китайского издания Sohu.

Вернувшись из отпуска в тайге, Путин вернулся к государственным делам, пишет НСН. Президент России принял участие в саммите БРИКС, провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, встретился с паралимпийцами, а затем отправился на полигон «Мулино», чтобы лично наблюдать за ходом учений «Запад-2021».