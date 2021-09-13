Путин поздравил теннисиста Медведева с блестящей победой на US Open

Москва, 13 сентября. Российский президент Владимир Путин направил теннисисту Даниилу Медведеву поздравительную телеграмму и пожелал успехов в спорте.

Даниил Медведев получил поздравление от российского президента Владимира Путина после победы на US Open. Глава государства оценил успех спортсмена, который на одном дыхании прошел все испытания турнира.

«Поздравляю с блестящей победой на Открытом чемпионате США по теннису 2021 года – первом выигранном Вами турнире серии "Большого шлема"», — приводятся слова Путина на официальном сайте Кремля.

Российский теннисист победил в турнире, не проиграв ни одного матча. После триумфа Даниил Медведев заявил, что будет праздновать несколько дней. Он пообещал не становиться героем плохих новостей.

Медведев одержал победу над Джоковичем со счетом 3:0 (6:4; 6:4; 6:4). Итоги финального матча стали известны 13 сентября.