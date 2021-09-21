Осеннее равноденствие 2021: когда наступает, традиции, что нельзя делать 22 сентября

Осеннее равноденствие, то есть точный момент, когда день становится одной продолжительности с ночью, в Северном полушарии в 2021 году наступит в среду, 22 сентября, в 22:20 по московскому времени. С этого момента наступает календарная осень, день продолжит стремительно убывать, температура наружного воздуха постепенно снижается, природа начинает готовиться к зимней спячке.

Если в это время устанавливается антициклон, то еще может быть очень тепло и солнечно, этот период называют бабьим летом. Что такое бабье лето исторически и применительно к нынешнему году, читайте в материале ФАН.

С осенним равноденствием совпадают два очень важных праздника. Славянский праздник в честь окончательного наступления осени называют Осенины. Равноденствие также фактически совпадает с православным отмечанием христианского праздника Рождество Богородицы, подробнее о котором также читайте в материале ФАН.

Осеннее равноденствие: народные традиции

Праздник в честь равноденствия очень древний и существует практически у всех земледельческих народов. На Руси на Осенины окончательно прощались с летом, подводили итоги страды, чествовали кормилицу-землю. Устраивали общие застолья, решали споры, отдыхали и начинали подготовку к зиме.

На Руси в деревнях устраивались гуляния, девушки и парни водили хороводы, были и другие ритуальные забавы, отличающиеся в зависимости от местности. Сидеть дома и скучать было не принято: считалось, что это может отвратить удачу и следующий год будет неурожайным. В это время девушки гадали на суженого и на будущую семейную жизнь. Осенины считались завершающим периодом летнего сватовства. Кто уже успел обручиться, готовились сыграть свадьбу на Покров (14 октября).

Время с равноденствия до окончательного установления зимы было самым массовым периодом свадеб. Все дело в хороших запасах продуктов, полных закромах и наличии денег от продажи излишков урожая. Эти деньги даже небогатые семьи могли выделить на венчание и обустройство молодых.

Согласно приметам, на равноденствие на юг улетают последние перелетные птицы. Какая погода на Осенины, такой и зима будет. Если тепло и солнечно — зима будет малоснежная и морозная, если прохладно и дождь — зимой будет сыро и вьюжно.

Федеральное агентство новостей /

Что можно и нельзя делать 22 сентября

Согласно традиции, в этот день старались не беспокоить матушку-землю, особенно с использованием металлического инвентаря, иначе жди неурожая. Разрешалось убирать поздние сорта капусты и лука, а вот сажать новые растения и вообще рыть землю категорически запрещалось.

Также под строгим запретом было любое женское рукоделие: из опасений ненароком уколоть Богородицу, а также чтобы она в родах не запуталась в нитках, как в пуповине. Обидеть Богоматерь считалось большим грехом — культ Богородицы на Руси был очень силен, ее почитали даже больше, чем Иисуса Христа.

Это было время рубки и засолки капусты, которую на Руси было принято заготавливать всей семьей под пение девушек. Отсюда название — капустник, которое потом закрепилось в театральной, а затем и студенческой среде. Естественно, на столе в изобилии были блюда из капусты. Особенно ценились большие пироги с капустой и яйцами. Вообще, в этот день считалось правильным накрыть изобильный стол — с мясом, пирогами, вареньем.

Запрещалось ссориться, особенно сквернословить: это считалось большим грехом перед Богоматерью.

До сих пор существует традиция на равноденствие выбрасывать из дома разный хлам. В этот период в ходу осенние гадания и заговоры. Самым подходящим моментом в 2021 году любители гаданий называют время с 22:00 среды, 22 сентября, и далее всю ночь. Гадания подходят любые. Заговоры считаются действенными, если подойти к уже пожелтевшему дереву, прошептать ему самое заветное желание, о котором потом никому не рассказывать.

Равноденствие считается подходящим моментом для разных начинаний, а вот алкоголем опытные люди советуют не увлекаться. День также сулит удачу в личной жизни, но, согласно приметам, и девушкам, и парням нужно соблюдать осторожность при завязывании новых контактов. Дело в том, что равноденствие — это неустойчивый момент, поэтому велика вероятность, что партнер обманет.

Как ранее рассказывал ФАН, бабье лето, на которое приходится осеннее равноденствие, может затянуться до Воздвижения (27 сентября) и даже до праздника Вера-Надежда-Любовь 30 сентября.