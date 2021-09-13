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Минюст Чехии сообщил о рассмотрении дела россиянина Франчетти прокуратурой Праги

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 17:42
Политика
Минюст Чехии сообщил о рассмотрении дела россиянина Франчетти прокуратурой Праги
Невские Новости  /  Анна Карпова

Прага, 13 сентября. Дело задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти сейчас рассматривает городская прокуратура Праги, заявил пресс-секретарь чешского министерства юстиции Владимир Ржепка.

Представитель ведомства отметил, что сейчас изучается вопрос о взятии гражданина России под стражу. Прокуроры проводят предварительные следственные действия, которые предусмотрены законом о международном сотрудничестве, когда одно государство направляет запрос о выдаче задержанного другой стране.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что представители Праги не направляли Москве данные о задержании Александра Франчетти по ордеру из Украины. Глава МИД подчеркнул, что российская сторона уже сделала запросы по дипломатическим каналам.

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