Минюст Чехии сообщил о рассмотрении дела россиянина Франчетти прокуратурой Праги

Прага, 13 сентября. Дело задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти сейчас рассматривает городская прокуратура Праги, заявил пресс-секретарь чешского министерства юстиции Владимир Ржепка.

Представитель ведомства отметил, что сейчас изучается вопрос о взятии гражданина России под стражу. Прокуроры проводят предварительные следственные действия, которые предусмотрены законом о международном сотрудничестве, когда одно государство направляет запрос о выдаче задержанного другой стране.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что представители Праги не направляли Москве данные о задержании Александра Франчетти по ордеру из Украины. Глава МИД подчеркнул, что российская сторона уже сделала запросы по дипломатическим каналам.