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Свыше 500 афганских беженцев переправили из Узбекистана в другую страну

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 17:54
Армия
Свыше 500 афганских беженцев переправили из Узбекистана в другую страну
ФБА «Экономика сегодня»

Ташкент, 13 сентября. После кризиса в Афганистане в соседние страны хлынул поток беженцев. В понедельник Узбекистан заявил, что 500 афганских беженцев и военных были переправлены в другую страну.

С середины августа на фоне наступления боевиков движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане соседние с ним страны столкнулись с наплывом беженцев. Узбекистан сообщил, что в середине прошлого месяца его границы незаконно пересекли 22 самолета и 24 вертолета афганской армии, на борту которых находилось не менее 500 военнослужащих, бежавших от боевиков.

В понедельник, 13 сентября, официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов подтвердил ТАСС, что группу военнослужащих и гражданского населения эвакуировали в другую страну.

«Все находившиеся на территории Узбекистана афганские граждане были эвакуированы в другую страну», — заявил Кабулжанов.

Ранее СМИ передавали, что узбекские войска сбили афганский транспортный самолет Embraer 314. На нем афганские военные намеревались покинуть страну и вторглись в зону действия ПВО Узбекистана. Экипаж подбитого самолета успел эвакуироваться с падающего самолета на парашютах, погибших среди пассажиров Embraer 314 не было. Другие воздушные суда произвели посадку в аэропорту города Термез, который находится в 13 километрах от узбекско-афганской границы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал все вовлеченные страны решить проблему с афганскими беженцами сообща. В первую очередь следует вовлекать те страны, которые допустили обострение кризиса в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан узбекистан талибан
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