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Сенатор Климов сравнил расходы на вмешательство извне в выборы в РФ с тратами на голосование
Политика
Сенатор Климов сравнил расходы на вмешательство извне в выборы в РФ с тратами на голосование
Федеральное агентство новостей  /  Анна Клименко

Москва, 13 сентября. Иностранное финансирование вмешательства в российские выборы можно сравнить с официальными расходами России на голосование, заявил сенатор Андрей Климов.

Парламентарий уточнил, что расходы на вмешательство извне в выборы в РФ сопоставимы по размеру суммы с тратами на голосование. По словам Климова, «суммы в постсоветском пространстве имеют мультипликационный эффект».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что причастные к разработке «Умного голосования» компании имеют связь с Пентагоном. Как передавала НСН, все ссылки на сайт «Умного голосования» стали недоступны в поисковой системе «Яндекс» после внесения портала в реестр запрещенных.

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выборы россия климов
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