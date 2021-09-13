Сенатор Климов сравнил расходы на вмешательство извне в выборы в РФ с тратами на голосование

Москва, 13 сентября. Иностранное финансирование вмешательства в российские выборы можно сравнить с официальными расходами России на голосование, заявил сенатор Андрей Климов.

Парламентарий уточнил, что расходы на вмешательство извне в выборы в РФ сопоставимы по размеру суммы с тратами на голосование. По словам Климова, «суммы в постсоветском пространстве имеют мультипликационный эффект».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что причастные к разработке «Умного голосования» компании имеют связь с Пентагоном. Как передавала НСН, все ссылки на сайт «Умного голосования» стали недоступны в поисковой системе «Яндекс» после внесения портала в реестр запрещенных.