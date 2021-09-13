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«JourФак Манукяна». Ушли в вечность: Зиничев и Бельмондо
Общество

На минувшей неделе произошли сразу две знаковые потери, в России и во Франции. Трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев и умер Жан-Поль Бельмондо. Уходу этих достойных людей посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

Весть о смерти Жана-Поля Бельмондо пришла первой. Несмотря на 88 летний возраст актера для многих его уход из жизни стал шоком. Да, Бельмондо очень долго болел, восстанавливался от инсульта и в какой-то момент даже казалось, что она возьмет над ним верх. Несмотря на это артист восстановился и после своего недуга сыграл еще в трех фильмах и только в возрасте 82 лет завершил свою карьеру. Франция прощалась со своим любимцем по-государственному. На церемонии прощания присутствовал президент Франции с супругой. В последний путь Бельмондо ушел под оркестр и музыку Эннио Морриконе из фильма «Профессионал».

Однако настоящим шоком для всех стала гибель главы МЧС Евгения Зиничева, который до последних минут был спасателем и пытался помочь оператору и режиссеру Александру Мельнику, который упал со скалы в реку, но в итоге погиб вместе с ним. Для всего российского общества эта гибель стала примером мужества и исполнения своего профессионального долга. Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России (посмертно). На похороны главы МЧС пришли все чиновники высокого уровня, а также те люди, которые посчитали для себя невозможным не попрощаться с героем страны. Попрощался с главой МЧС и Президент России. Это была очень пронзительная сцена. Вечная память и слава достойным людям ушедшим в вечность.

 

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