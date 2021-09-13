Жителя США арестовали за тверкинг ягодицами на дороге

Житель США занял среднюю полосу и остановил движение на дороге. В дождливую погоду он вышел из машины и начал танцевать тверкинг. Остановившие его полицейские не оценили танцевальных талантов американца.

Сначала полицейский просил мужчину остановиться. На просьбы офицера житель США вытащил нож из штанов и бросил в траву. Сотрудники правопорядка применили электрошокер и провели задержание. Танцора связали и отвезли в участок. Мужчину арестовали и обвинили в сопротивлении офицеру без применения насилия, неосторожном вождении и бегстве от сотрудников. Теперь американец находится в тюрьме, дожидаясь суда.