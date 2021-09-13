Брачный договор: кому нужен, как реагировать, какие риски могут возникнуть

Практика заключения брачных договоров набирает популярность. Многие пары обращаются к юристам для составления документа. Так, жена бывшего футболиста Вячеслава Малафеева брачный договор подписала еще до свадьбы. Но не только знаменитостей волнуют имущественные гарантии. Как реагировать на предложение о заключении брачного договора, зачем он нужен и какие стоит учесть риски, в разговоре с ФАН рассказала адвокат Кира Корума.

Кому нужен брачный договор?

pexels.com / Karolina Grabowska

Заключить брачный договор можно как до, так и после официальной регистрации брака. Как отмечает адвокат Корума, можно выделить несколько групп людей, кто обращается на сегодняшний день к практике брачных договоров.

«Сейчас есть определенный тренд. Люди вступают во второй или третий брак в возрасте 30, 40, 50 лет. В этом возрасте распадаются предыдущие браки и заключаются новые. Люди приходят уже наученные опытом и в начале замужества хотят заключить брачный договор», — говорит специалист.

Обращает внимание на составление документа и молодежь в возрасте 20-25 лет. Но здесь, по словам адвоката, инициатива идет скорее от родителей.

И третий случай — когда брачный договор составляется при расторжении брака.

«Так можно договориться до расторжения брака: решить все имущественные вопросы и не идти в суд, сэкономить на пошлинах, сэкономить на времени и нервах», — отмечает собеседник ФАН.

Иными словами, составление брачного договора при разводе может цивилизованным и мирным образом распределить те активы, которые люди нажили вместе.

Как отнестись к предложению заключения брачного договора?

pexels.com / cottonbro

Раньше, когда практика заключения брачных договоров была не так популярна, многие относились к предложению составить такой документ двойственно. Кто-то полагал, что это признак недоверия, кто-то — задел на будущий развод.

«Так точно нельзя воспринимать. Нужно воспринимать это как действие во благо. Тренд существует: после 10-20 лет брака люди расстаются, меняют партнеров. Но с наличием брачного договора супруги не будут драться за нажитое в браке, спорить и выяснять в лучшем случае в суде, потому что разборки доходят вплоть до применения физического насилия», — говорит адвокат.

По мнению Киры Корума, понятие брачный договор скоро будет восприниматься совсем иначе, чем раньше. Документ будет неким проявлением заботы людей друг о друге.

«Люди настолько любят друг друга и доверяют, что готовы договориться на берегу, как поступить с имуществом в перспективе», — объясняет эксперт.

На сегодняшний день брачный договор стоит воспринимать как некую гарантию будущего и возможность обезопасить себя от рисков.

Какие риски могут возникнуть?

freepik.com / Designed by Freepik

Часто заключение брачного договора сопровождается сменой режима собственности. По закону собственность общая — все имущество, приобретенное в браке, принадлежит обоим супругам в равных долях. Но брачным договором можно предусмотреть раздельный режим имущества.

«Как правило, имущество, которое оформлено на одного из супругов, тому супругу и принадлежит», — говорит собеседник ФАН.

Однако здесь стоит обратить внимание на то, что все имущество может быть оформлено на одного из супругов. Тогда у другого есть риск остаться ни с чем.

«В таком случае в суде данный брачный договор признают недействительным, потому что один из супругов остается в крайне неблагоприятном положении. Пока эта норма в законе есть, риск признания брачного договора недействительным существует. Поэтому в процессе исполнения брачного договора распределять активы нужно таким образом, чтобы не оказаться в неприглядной ситуации», — рекомендует специалист.

Также Корума обращает внимание на то, что брачный договор может быть оспорен кредиторами. Такое случается, когда супруги в преддверии банкротства одного из них заключают брачный договор. Если кредиторы докажут, что условия брачного договора нарушают интересы супругов, договор также может быть оспорен.

Ранее певец Прохор Шаляпин неожиданно для всех женился на миллионерше из Лас-Вегаса. О брачном контракте певца и других деталях свадьбы рассказал его друг Георгий Кирьянов.