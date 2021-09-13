Бойцы ВДВ десантировались на парашютах вместе с новейшими БМД-4М на учениях «Запад-2021»

Нижний Новгород, 13 сентября. Воздушно-десантные войска впервые отработали парашютный десант вместе с бронемашинами на основном этапе российско-белорусских учений «Запад-2021».

Партия новейших машин БМД-4М вместе с бойцами ВДВ садилась на полигоне Мулино в Нижегородской области. Сюда их доставили при помощи 21 самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России, высадка прошла одновременно на двух площадках приземления и с высоты в 1 100 и 800 метров.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны РФ, вместе с российскими десантниками эту задачу отработали бойцы из Индии, которые приземлялись на своих парашютных системах. Всего в высадке приняли участие 300 российских бойцов ВДВ, 20 их индийских коллег и 30 машин БМД-4М.

Совместные учения ВС РФ и Белоруссии «Запад-2021» являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в 2021 году. Учения стартовали сразу на 14 полигонах 10 сентября и продлятся до 16 сентября. В них принимают участие 200 тысячи военнослужащих, 80 самолетов и вертолетов, 760 единиц боевой техники, 290 танков, 240 орудий и до 15 кораблей, находящихся в Балтийском море.

Размах учений привлек к себе немало внимания со стороны иностранных военных атташе. В этом году за основным этапом тренировочных маневров наблюдают 120 атташе из стран СНГ, Африки, Латинской Америки, Средней Азии и Центрально-Азиатского региона.