Диетолог перечислила полезные для иммунитета продукты, которые не испортят фигуру

Осень — это время, когда организму требуются дополнительные витамины, которые сейчас, когда поднимается новая волна COVID-19, особенно необходимы. Именно поэтому свой рацион нужно наполнить сезонными и полезными продуктами, которые помогут поддержать организм в тонусе.

В беседе с ФАН диетолог Маргарита Королева рассказала, какие продукты будут очень полезны для человека в осенний период.

«Солнца становится меньше, а день короче, поэтому серотонина в организме становится меньше. При такой постепенно формирующейся хандре человеку хочется чего-нибудь вкусненького. У человека повышается аппетит, что вполне оправданно, при этом есть риск набрать лишние килограммы, и это нормально. Питание должно зависеть от времени года, необходимо следить за энергетическим балансом, изменением гормонального статуса и уровнем витамина D», — объяснила собеседница агентства.

instagram.com / margaritakoroleva.ru

Усваиваются те продукты, которые являются именно традиционными для климатической зоны, подчеркнула Королева. Осенью созревает огромное количество полезных овощей — это целая аптека различных биологических компонентов и полезной клетчатки. Картофель очень хорош именно в это время года, поскольку в нем содержится большое количество пептидов и витамина C.

«Картофель желательно есть до 16 часов в сочетании с овощными гарнирами. Осенью должны прийти на смену холодным обедам горячие супы, а также запеканки и горячие напитки. Именно они будут удовлетворять потребность и ускорять обменные процессы. Тем самым мы не будем иметь тенденцию к накоплению лишнего веса. К осени все овощи, фрукты и ягоды набирают силу в виде высокой активности тех компонентов, которые входят в состав продуктов питания», — рассказала диетолог.

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Предпочтение нужно отдавать именно овощам, потому что в них есть пищевые волокна, которые поддерживают активность и здоровье микрофлоры кишечника, подчеркнула эксперт. Наступление осени не означает, что нужно перейти на высококалорийную пищу, а вот накопить витамины на зиму можно с помощью ягод и грибов.

«Кто любит грибы и хочет от них получать минеральные вещества, можно этим пользоваться. Главное — правильно их выбирать и покупать в надежных местах. Источников полноценного белка сейчас должно быть больше: красное мясо и мясо птицы, также рыба при хорошей переносимости. В качестве гарнира можно добавлять овощи, при таких комбинациях будет ускоряться обмен веществ», — добавила Королева.

Чтобы гарниры в виде салата были привлекательнее по вкусу, их можно заправлять нерафинированным маслом, подчеркнула диетолог.

Ранее стало известно, что энергетические напитки содержат большое количество сахара и различных химикатов, поэтому их употребление может привести к негативным последствиям для организма. Газированные напитки раздражают слизистую и ускоряют всасывание.