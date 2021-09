Крупный лесной пожар блокировал Калифорнийское шоссе

Кастаик, 13 сентября. Крупный лесной пожар блокировал на несколько часов Калифорнийское шоссе в Лос-Анджелесе. В борьбе с огнем пострадали двое спасателей, сообщило Воздушное управление пожарной охраны округа.

BRUSH FIRE 9/11/21 @LACoFireAirOps water dropping helicopters assisting @Angeles_NF @LACoFD with a wildfire off Interstate 5 north of Castaic, CA. #RouteFire pic.twitter.com/dehVRZW4sf