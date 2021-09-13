Крупный лесной пожар блокировал Калифорнийское шоссе

Кастаик, 13 сентября. Крупный лесной пожар блокировал на несколько часов Калифорнийское шоссе в Лос-Анджелесе. В борьбе с огнем пострадали двое спасателей, сообщило Воздушное управление пожарной охраны округа.
BRUSH FIRE 9/11/21 @LACoFireAirOps water dropping helicopters assisting @Angeles_NF @LACoFD with a wildfire off Interstate 5 north of Castaic, CA. #RouteFire pic.twitter.com/dehVRZW4sf— LACoFireAirOps (@LACoFireAirOps) September 11, 2021
Возгорание произошло недалеко от города Кастаик в северном округе Лос-Анджелеса. Затем пламя, подгоняемое сильным ветром, растянулось на два километра, а дым закрыл часть Калифорнийского шоссе. Спасателям пришлось на несколько часов блокировать движение по автостраде. Тушение было осложнено гористой местностью.
По словам представителя Национального лесного хозяйства Лос-Анджелеса Эндрю Митчелла, двое пожарных, борющихся с пламенем, были госпитализированы с ожогами.
В середине июля лесные пожары охватили свыше миллиона акров земель в США. Огонь бушевал в 13 штатах на площади более одного акра. Синоптики объясняют пожары аномальной жарой, которая установилась в США. В Орегоне и других штатах отмечалась температура +47°С.