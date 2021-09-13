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Крупный лесной пожар блокировал Калифорнийское шоссе

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 17:25
Весь мир
Крупный лесной пожар блокировал Калифорнийское шоссе
twitter.com  /  @LACoFireAirOps

Кастаик, 13 сентября. Крупный лесной пожар блокировал на несколько часов Калифорнийское шоссе в Лос-Анджелесе. В борьбе с огнем пострадали двое спасателей, сообщило Воздушное управление пожарной охраны округа.

Возгорание произошло недалеко от города Кастаик в северном округе Лос-Анджелеса. Затем пламя, подгоняемое сильным ветром, растянулось на два километра, а дым закрыл часть Калифорнийского шоссе. Спасателям пришлось на несколько часов блокировать движение по автостраде. Тушение было осложнено гористой местностью.

По словам представителя Национального лесного хозяйства Лос-Анджелеса Эндрю Митчелла, двое пожарных, борющихся с пламенем, были госпитализированы с ожогами.

В середине июля лесные пожары охватили свыше миллиона акров земель в США. Огонь бушевал в 13 штатах на площади более одного акра. Синоптики объясняют пожары аномальной жарой, которая установилась в США. В Орегоне и других штатах отмечалась температура +47°С.

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